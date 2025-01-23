Yargı Reformu Strateji Belgesi içeriği belli oldu! İşte maddeleri

23 Ocak 2025 21:04 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 21:04

Yargı Reformu Strateji Belgesi maddeleri günler öncesinden merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bugün açıkladı. Belge, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, hukuki güvenliği artırmayı, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin etkin ve hızlı işlemesini hedefliyor. Ayrıca, yeni anayasa çalışmalarına hız verileceği, duruşmaların iki aydan fazla ertelenmeyeceği ve bazı uyuşmazlıkların duruşma yapılmadan çözüleceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni reform belgesi, adalet​ sisteminde geniş kapsamlı değişiklikler getiriyor.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ İÇERİĞİ

Yargı Reformu Strateji Belgesi, 2025-2029 dönemini kapsıyor ve adaletin daha etkin ve hızlı işlemesi için çeşitli hedefler belirliyor. Erdoğan, strateji belgesinin ülke, millet ve adalet teşkilatı için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Yargı Reformu Strateji Belgesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını daha da güçlendirmeyi, vatandaşların hukuki güvenliğini artırmayı, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını amaçlıyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi, adaletin gecikmeksizin, vaktinde tecelli etmesini sağlamak için çeşitli reformlar içeriyor. Hedefler arasında, yargılama usullerinin sadeleştirilmesi, yargıya güven ve memnuniyetin artırılması, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümün hızlandırılması gibi maddeler bulunuyor.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ MADDELERİ

Yargı bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığın da güçlendirilmesi planlanıyor.

Vatandaşların hukuki güvenliğinin daha da kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.

Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni tedbirler alınacak.

Öngörülebilir ve çözüm odaklı bir adalet sistemi oluşturulması amaçlanıyor.

Duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesi sağlanacak.

Bazı uyuşmazlıkların duruşma yapılmadan çözülmesine olanak tanınacak.

Adalet hizmetlerinde yapay zeka uygulamalarından istifade edilecek.

Uzlaştırıcı ve özgürlükçü yeni bir anayasa için çalışmalara hız verilecek.

İnsan hakları alanında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve yeni İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanması.

Temyiz ve istinaf incelemelerinin 6 ay içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.