Yargıtay'a göre "sahtekar" ifadesi hakaret olarak kabul edilmektedir

17 Temmuz 2024 11:39 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 12:04

Türkiye Dil Kurumu (TDK) tarafından "sahte işleri yapan; düzmeci, sahteci" anlamına gelen "sahtekar" kelimesinin hakaret olarak sayılıp sayılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SAHTEKAR HAKARET Mİ?

Yargıtay kararlarına göre "sahtekar" ifadesi hakaret olarak kabul ediliyor.

Sahtekar demenin cezası ise suç olarak kabul edildiği durumlarda 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya para cezası olabiliyor.

HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER NEDİR?

Yargıtay kararlarına göre hakaret sayılmayan kelimeler arasında "lan, karaktersiz, terbiyesiz, bir şey bilmez, kukla, yalancı, korkak, nankör" gibi kelimeler yer alıyor.