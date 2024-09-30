Yarın 1 Ekim okulların tatil olduğuna dair açıklama gelmedi

30 Eylül 2024 16:18 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 16:35

Yaz aylarının sona ermesiyle beraber artan yağışlar bazı illerde vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitime ara verilmişti. Yarın okullar tatil mi, bugün tatil olacak mı merak edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre bugün ve yarın hava durumunun nasıl olacağını öğrenebiliyoruz.

Son günlerde artan yağışlarla beraber olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde okullar​ tatil edildi. Geçtiğimiz sene de yağışlar sebebiyle okullarda 1 günlük eğitime ara verilmişti.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ ZONGULDAK​, SAMSUN​, ORDU​ 1 EKİM 2024?

1 Ekim günü okullarda eğitim ve öğretime devam edilecek. MGM tarafından paylaşılan bilgiler göz önünde bulundurularak bazı illerde ulaşımın zorluğundan dolayı okullar tatil edilebiliyor.

1 Ekim günü için ise şu an için herhangi bir okul tatil açıklaması gelmedi. Olumsuz hava koşullarından dolayı okulların tatil edilmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

GİRESUN, TRABZON, RİZE, İSTANBUL​ VE DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta aşırı yağışlardan dolayı okullar bir günlüğüne tatil edilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Zonguldak il genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

1 Ekim günü için ise herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı. Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 30 EYLÜL?

30 Eylül günü yağışlı havaya uyanan vatandaşlar valiliklerin duyurularını yakından takip etti. 23 Eylül günü Zonguldak'ta eğitime ara verilmesinin ardından bugün de derslere ara verilebileceği düşünüldü.

Valiliklerden herhangi bir açıklama gelmedi, okullarda eğitime devam ediliyor.

YARIN İSTANBUL, ORDU, KAYSERİ, BARTIN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her günün hava durumuna anlık olarak ulaşabiliyoruz. İstanbul hava durumunu yakından takip edenler MGM aracılığıyla bugün yağmur yağıp yağmayacağını öğrenebiliyor. MGM tarafından paylaşılan verilere göre 30 Eylül günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, İzmir, Rize, Erzurum, Bingöl ve Hakkari çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu, Artvin’in iç ve kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde sağanak yağış hakim oluyor.

1 Ekim günü hava durumuna göre ise ülkemizin Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Genel olarak sıcaklık derecesi sabah saatlerinde 25 - 26 olurken akşam saatlerinde 17 - 18 dereceye düşmesi bekleniyor.

Yarın Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı bölgelerinde yağış beklenirken Düzce, Sinop, Bolu ve Karabük illerinde de sağanak beklentisi var.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da pazartesi günü genel olarak yağışlı geçerken salı günü havanın 16 derecelerde bulutlu olarak geçmesi bekleniyor. Bu hafta içerisinde çarşamba günü de en yüksek sıcaklık derecesi 22 olarak bekleniyor ve yağmur öngörülmüyor.

İstanbul hava durumuna göre perşembe günü bulutlu ve güneşli hava hakim olurken cuma günü de aynı devam etmesi bekleniyor. MGM daha öncesinde de pazartesi ve salı günü için yağışlara karşı uyarıda bulunmuştu. Pazar gecesi etkili olan gök gürültülü yağmur gün içerisinde etkisini azalttı.