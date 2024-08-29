Yarın 30 Ağustos günü bankalar hizmet vermeyecek

29 Ağustos 2024 13:01 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:03

Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünün hafta içine denk gelmesiyle beraber kapalı olan kurumlar gündeme geldi.

Yarın sabah saatlerinde bankada işlem yapacak olanlar ise bankaların çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

YARIN 30 AĞUSOTS BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2024?

30 Ağustos günün resmi tatil olmasından dolayı bankaların yarım hizmet veremeyecekken işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ilk iş gününde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

30 AĞUSTOS HANGİ KURUMLAR KAPALI?

Yarının resmi tatil olmasından dolayı okullar, Üniversiteler, Bankalar, Borsa, Eczaneler, Hastaneler, Kaymakamlıklar, Valilikler, Belediyeler, Aile Sağlığı Merkezleri, Noterler, SGK, PTT ve Kargo firmaları gibi kurumlar kapalı olacak.

YARIN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı olurken resmi tatil olduğu için resmi kurumlar kapalı olacak.

Kargo şirketleri de resmi tatil günlerinde kapalı olurken bazı firmalar çalışmaya devam ediyor fakat genel olarak kargolar dağıtım ve gönderim işlemlerine resmi tatillerde devam etmiyor.