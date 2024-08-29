Yarın 30 Ağustos resmi tatil olması sebebiyle borsa kapalı olacak

29 Ağustos 2024 15:52 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:59

Yarın banka, sağlık ocakları, hastaneler gibi kamu kuruluşları kapalı olurken Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı da merak edilenler arasında yer aldı.

30 Ağustos bu sene Cuma gününe denk geliyor.

YARIN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI 30 AĞUSTOS?

Cuma günü ülkemizde Zafer Bayramı kutlanırken resmi tatil olmasından dolayı borsa kapalı olacak. İşlem yapacak olanlar ilk iş gününde işlemlerine devam edebilecek.

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2024?

Bu yıl Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos'ta çeşitli kutlamalar ve etkinlikler düzenlenecek. Yurdumuzun her yerinde coşkuyla kutlama yapılırken resmi tatil olması sebebiyle bankalar açık olmayacak.

30 AĞUTOS RESMİ TATİL Mİ OLUYOR?

1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında başarı ile sonuçlanan Büyük Taaruz'u andığımız 30 Ağustos Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmi bir tatildir.