Yarın Ardahan'da okullar tatil mi? 18 Aralık MGM verilerine göre kar yağışı devam edecek

17 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla yarının hava durumunu öğrenebiliyoruz. 17 Aralık günü bazı illerde devam eden kar yağışı 18 Aralık günü Ardahan ve Artvin'de devam edecek. Öğrencilerin gündeminde ise okulların yarın tatil olup olmayacağına çevrildi.

MGM verilerine göre yarın ülke genelinde soğuk hava​ etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde kar yağışı​ devam ederken öğrenciler ve veliler​ valilik tarafından gelecek olan duyuruları yakından takip ediyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verilmişti.

YARIN ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ 18 ARALIK?

18 Aralık Çarşamba günü okula gidecek olan öğrenciler kar yağışı nedeniyle tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Tatil duyuruları valilikler tarafından geliyor. Ardahan Valiliği, şu an için herhangi bir duyuruda bulunmadı. Buna göre okullarda eğitime devam edilecek.

Valilik, kuvvetli yağış ve kar yağışı için dikkatli olunması gerektiğine dair paylaşımda bulundu.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 18 ARALIK?

17 Aralık günü Artvin'den tatil haberi gelmişti. Şu an için valiliklerden yarın okulların tatil olacağına dair herhangi bir duyuru gelmedi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Artvin'de 17 Aralık günü okullara 1 gün ara verilmişti. MGM verilerine göre yarın Artvin'de kar yağışı devam ederken valilik tarafından şu an için tatil duyurusu gelmedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapılması halinde tatil duyurusuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Artvin Valiliği, 17 Aralık Salı gününün tatil olduğunu şu paylaşım ile duyurmuştu:

YARIN ARTVİN'DE KAR YAĞACAK MI 18 ARALIK?

18 Aralık Çarşamba günü hava durumuna göre yarın Artvin'de kar yağışı devam edecek. Rapora göre sıcaklıklar sabah saatlerinde 3, akşam saatlerinde -1 derecelere kadar düşecek.