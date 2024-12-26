Yarın Hakkari, Van ve Şırnak'ta okullar tatil mi 27 Aralık? MGM yoğun kar yağışı için uyardı

26 Aralık 2024 15:55 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Van, Şırnak ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak. Yarın öğle saatlerinden itibaren geçerli olması beklenen kar yağışı için uyarı geldi. Öğrencilerin gözü ise yarın okulların tatil olup olmayacağına çevrildi.

MGM verilerine göre yarın Doğu Anadolu​ Bölgesi'nde yoğun kar yağışı​ olacak. Olumsuz hava şartları sebebiyle okullar eğitime ara verebiliyor. Valilik ve kaymakamlıklardan gelen açıklamalar ile tatil durumunu öğrenebiliyoruz.

Yarın birkaç ilde etkili olması beklenen kar yağışı için gelen uyarı sonrasında okulların tatil durumu gündeme geldi.

YARIN HAKKARİ​, VAN​ VE ŞIRNAK​'TA OKULLAR TATİL Mİ 27 ARALIK?

27 Aralık Cuma günü ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olacak olan kar yağışı sonrası olumsuz hava şartlar oluşabilir.

Bu nedenle valiliklerden "okul tatil" duyurusu gelebilir. Şu an için Van, Şırnak ve Hakkari'de okulların tatil olacağına dair açıklama bulunmuyor.

YARIN BİTLİS'TE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

27 Aralık günü Bitlis'te etkili olması beklenen kar yağışı için MGM uyarıda bulundu. Şu an için Bitlis Valiliği tarafından herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Hava şartlarının ulaşıma engel olması halinde okullarda eğitime ara verilebilir.

YARIN VAN, BİTLİS, HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı etkili olacak. Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

MGM, ulaşımda aksama, tipi ve çığ tehlikesine karşın dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.