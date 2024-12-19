Yarın Hakkari'de okullar tatil mi? 20 Aralık karla karışık yağmur bekleniyor

19 Aralık 2024 16:36 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın Hakkari'de sıcaklıklar 7 derece olurken karla karışık yağmur beklentisi bulunuyor. Son günlerde ülkemizin doğu kısımlarında etkili olan kar yağışı sonrası okullarda eğitime ara verilmişti.

Artvin ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası okullar tatil edilmişti. Öğrencilerin gündeminde ise yarın okulların tatil olup olmayacağı yer aldı. MGMverilerine göre yarın karla karışık yağmur beklenen iller arasında Hakkari​ oldu.

YARIN HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ 20 ARALIK​ CUMA?

20 Aralık Cuma günü hava durumu raporuna göre ülkemizde genel olarak sis​ ve güneşli hava hakim olacak. Hakkari'de beklenen karla karışık yağmur sonrası okulların tatil durumu gündem oldu.

Şu an için valiliklerden okul tatil duyurusu gelmedi. Olumsuz hava koşulları olması halinde valilikler tatil kararı alabiliyor.

YARIN KAR VAR MI, YAĞACAK MI?

Yarın ülke genelinde sis beklentisi var. Trakya Bölgesi'nde yağmur etkili olurken Karadeniz Bölgesi'nde güneşli hava hakim olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde pus beklenirken Hakkari'de karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 20 Aralık Türkiye geneli hava durumu şöyle:

HAKKARİ'DE HAVA YARIN NASIL OLACAK?

20 Aralık günü Hakkari'de sabah saatlerinde sis ve pus etkili olurken güne -1 derece ile başlanacak. 09.00 ile 12.00 aralığında sıcaklıklar 4 dereceye çıkarken sis etkisi devam edecek. 12.00 ile 15.00 aralığında sıcaklıklar yükselerek 7 dereceye çıkacak.

Günün geri kalanında güneşli hava hakim olurken 18.00 itibarıyla sıcaklıklar 3 dereceye düşerek güneşli hava yerini kar yağışına bırakacak. 21.00 ile 24.00 aralığında kar yağışı etkisini sürdürecek.