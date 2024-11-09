Yarın hangi maçlar var? 10 Kasım karşılaşma programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Kasım 2024 17:39 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:49

Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar netleşti. Binlerce futbolcunun takip ettiği liglerde yarın (10 Kasım) akşamı oynanacak olan müsabakaların saati duyuruldu.

Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Premier Lig'de oynanacak olan karşılaşmaların saat kaçta ve hangi kanalda olduğu belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarın hangi maçların olacağı paylaşıldı. 10 KASIM AKŞAMI MAÇ VAR MI? Trendyol 1. Lig Şanlıurfaspor – Gençlerbirliği | 13.30 | tabii Spor 6, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV Bandırmaspor – Boluspor | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV Manisa FK – Erzurumspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Sakaryaspor – Kocaelispor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, Trendyol Süper Lig Göztepe – Konyaspor | 13.30 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Galatasaray – Samsunspor | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Fenerbahçe – Sivasspor | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Rams Başakşehir – Beşiktaş | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV TFF 2. Lig Giresunspor – Arnavutköy Bld. | 14.00 | Yayıncısı yok Somaspor – Elazığspor | 14.00 | Elazığspor Youtube Bucaspor – Derince Bld. | 14.00 | Yayıncısı yok Altınordu – Altay | 14.00 | Altınordu Youtube İnegölspor – Beykoz Anadolu | 14.00 | Yayıncısı yok Adana 01 FK – Karaköprü Bld | 14.00 | TFF Youtube Ankara Demir – Menemenspor | 14.00 | TFF Youtube YARIN HANGİ MAÇLAR VAR (10 KASIM)? TFF 3. Lig Karşıyaka – Muşspor | 14.00 | TFF YouTube Kırşehirspor – Bursaspor | 14.00 | Yayıncısı yok Mazıdağı Fosfat – Balıkesirspor | 14.00 | TFF YouTube Sebat Gençlik – Denizlispor | 14.00 | TFF Youtube Edirnespor – Turgutluspor | 14.00 | Yayıncısı yok TFF 2. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA? TFF 2. Lig'de oynanan maçların genel olarak yayıncısı bulunmazken yayıncısı olanlar TFF YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyor. İlgili Haberler Yunus Akgün için dev talip! Tottenham maçındaki golü Premier Lig'i salladı