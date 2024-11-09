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Yarın hangi maçlar var? 10 Kasım karşılaşma programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
09 Kasım 2024 17:39 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:49
Yarın hangi maçlar var? 10 Kasım karşılaşma programı duyuruldu

Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar netleşti. Binlerce futbolcunun takip ettiği liglerde yarın (10 Kasım) akşamı oynanacak olan müsabakaların saati duyuruldu.

Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Premier Lig'de oynanacak olan karşılaşmaların saat kaçta ve hangi kanalda olduğu belli oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarın hangi maçların olacağı paylaşıldı. 

10 KASIM AKŞAMI MAÇ VAR MI?

Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor – Gençlerbirliği | 13.30 | tabii Spor 6, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV

Bandırmaspor – Boluspor | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Manisa FK – Erzurumspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Sakaryaspor – Kocaelispor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV,

Yarın hangi maçlar var? 10 Kasım karşılaşma programı duyuruldu - 1. Resim

Trendyol Süper Lig

Göztepe – Konyaspor | 13.30 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Galatasaray – Samsunspor | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Fenerbahçe – Sivasspor | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Rams Başakşehir – Beşiktaş | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

TFF 2. Lig

Giresunspor – Arnavutköy Bld. | 14.00 | Yayıncısı yok

Somaspor – Elazığspor | 14.00 | Elazığspor Youtube

Bucaspor – Derince Bld. | 14.00 | Yayıncısı yok

Altınordu – Altay | 14.00 | Altınordu Youtube

Yarın hangi maçlar var? 10 Kasım karşılaşma programı duyuruldu - 2. Resim

İnegölspor – Beykoz Anadolu | 14.00 | Yayıncısı yok

Adana 01 FK – Karaköprü Bld | 14.00 | TFF Youtube

Ankara Demir – Menemenspor  | 14.00 | TFF Youtube

YARIN HANGİ MAÇLAR VAR (10 KASIM)?

TFF 3. Lig

Karşıyaka – Muşspor | 14.00 | TFF YouTube 

Kırşehirspor – Bursaspor | 14.00 | Yayıncısı yok

Mazıdağı Fosfat – Balıkesirspor | 14.00 | TFF YouTube

Sebat Gençlik – Denizlispor | 14.00 | TFF Youtube

Edirnespor – Turgutluspor | 14.00 | Yayıncısı yok

TFF 2. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig'de oynanan maçların genel olarak yayıncısı bulunmazken yayıncısı olanlar TFF YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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