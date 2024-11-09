Yarın hangi maçlar var? 10 Kasım karşılaşma programı duyuruldu
Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar netleşti. Binlerce futbolcunun takip ettiği liglerde yarın (10 Kasım) akşamı oynanacak olan müsabakaların saati duyuruldu.
Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Premier Lig'de oynanacak olan karşılaşmaların saat kaçta ve hangi kanalda olduğu belli oldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarın hangi maçların olacağı paylaşıldı.
10 KASIM AKŞAMI MAÇ VAR MI?
Trendyol 1. Lig
Şanlıurfaspor – Gençlerbirliği | 13.30 | tabii Spor 6, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV
Bandırmaspor – Boluspor | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Manisa FK – Erzurumspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Sakaryaspor – Kocaelispor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV,
Trendyol Süper Lig
Göztepe – Konyaspor | 13.30 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Galatasaray – Samsunspor | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Fenerbahçe – Sivasspor | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Rams Başakşehir – Beşiktaş | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
TFF 2. Lig
Giresunspor – Arnavutköy Bld. | 14.00 | Yayıncısı yok
Somaspor – Elazığspor | 14.00 | Elazığspor Youtube
Bucaspor – Derince Bld. | 14.00 | Yayıncısı yok
Altınordu – Altay | 14.00 | Altınordu Youtube
İnegölspor – Beykoz Anadolu | 14.00 | Yayıncısı yok
Adana 01 FK – Karaköprü Bld | 14.00 | TFF Youtube
Ankara Demir – Menemenspor | 14.00 | TFF Youtube
YARIN HANGİ MAÇLAR VAR (10 KASIM)?
TFF 3. Lig
Karşıyaka – Muşspor | 14.00 | TFF YouTube
Kırşehirspor – Bursaspor | 14.00 | Yayıncısı yok
Mazıdağı Fosfat – Balıkesirspor | 14.00 | TFF YouTube
Sebat Gençlik – Denizlispor | 14.00 | TFF Youtube
Edirnespor – Turgutluspor | 14.00 | Yayıncısı yok
TFF 2. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig'de oynanan maçların genel olarak yayıncısı bulunmazken yayıncısı olanlar TFF YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyor.