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Yarın hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
29 Ocak 2025 00:16 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 00:18
Yarın hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek ilk 8 takım ve play-off oynamaya hak kazanacak takımların belirleneceği maçların saatleri belli oldu. Futbolseverler karşılaşmaların oynanacağı saatleri ve detayları araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarının ardından grup aşamaları tamamlanacak.

İlk 8’e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. Sıralarda yer alan ekipler play-off turunda şanslarını deneyecek.

Yarın hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu - 1. Resim

YARIN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçları 29 Ocak Çarşamba akşamı TSİ ile 23:00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranları ve Tabii platformu üzerinden izlenebilecek.

Yarın hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu - 2. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

23:00 B.Dortmund - Shakhtar Donets

23:00 B.Leverkusen - Sparta Prag

23:00 Aston Villa - Celtic

23:00 Inter - Monaco

23:00 Juventus - Benfica

23:00 Sturm Graz - Rb Leipzig

Yarın hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu - 3. Resim

23:00 Lille - Feyenoord

23:00 Salzburg - Atletico Madrid

23:00 B.Münih - Slovan Bratisla

23:00 Sporting Cp - Bologna

23:00 Manchester Cit - Club Brugge

23:00 Psv Eindhoven - Liverpool

23:00 Stuttgart - Psg

Yarın hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu - 4. Resim

23:00 Brest - Real Madrid

23:00 Barcelona - Atalanta

23:00 Girona - Arsenal

23:00 Dinamo Zagreb - Ac Milan

23:00 Young Boys - Kizilyildiz

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Kaynak: TGRT Haber

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