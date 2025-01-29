Yarın hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

29 Ocak 2025 00:16 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 00:18

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek ilk 8 takım ve play-off oynamaya hak kazanacak takımların belirleneceği maçların saatleri belli oldu. Futbolseverler karşılaşmaların oynanacağı saatleri ve detayları araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarının ardından grup aşamaları tamamlanacak. İlk 8’e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. Sıralarda yer alan ekipler play-off turunda şanslarını deneyecek. YARIN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA? UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçları 29 Ocak Çarşamba akşamı TSİ ile 23:00'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranları ve Tabii platformu üzerinden izlenebilecek. ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI 23:00 B.Dortmund - Shakhtar Donets 23:00 B.Leverkusen - Sparta Prag 23:00 Aston Villa - Celtic 23:00 Inter - Monaco 23:00 Juventus - Benfica 23:00 Sturm Graz - Rb Leipzig 23:00 Lille - Feyenoord 23:00 Salzburg - Atletico Madrid 23:00 B.Münih - Slovan Bratisla 23:00 Sporting Cp - Bologna 23:00 Manchester Cit - Club Brugge 23:00 Psv Eindhoven - Liverpool 23:00 Stuttgart - Psg 23:00 Brest - Real Madrid 23:00 Barcelona - Atalanta 23:00 Girona - Arsenal 23:00 Dinamo Zagreb - Ac Milan 23:00 Young Boys - Kizilyildiz İlgili Haberler PSG-Manchester City maçı hangi kanalda? Devler Ligi'nin kritik karşılaşmasının muhtemel 11'leri belli oldu Aliağa Petkimspor, Şampiyonar Ligi'nde son 16'da! Arda Güler'li Real Madrid farklı kazandı: Tam 6 gol!