Yarın hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek ilk 8 takım ve play-off oynamaya hak kazanacak takımların belirleneceği maçların saatleri belli oldu. Futbolseverler karşılaşmaların oynanacağı saatleri ve detayları araştırmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarının ardından grup aşamaları tamamlanacak.
İlk 8’e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. Sıralarda yer alan ekipler play-off turunda şanslarını deneyecek.
YARIN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçları 29 Ocak Çarşamba akşamı TSİ ile 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranları ve Tabii platformu üzerinden izlenebilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI
23:00 B.Dortmund - Shakhtar Donets
23:00 B.Leverkusen - Sparta Prag
23:00 Aston Villa - Celtic
23:00 Inter - Monaco
23:00 Juventus - Benfica
23:00 Sturm Graz - Rb Leipzig
23:00 Lille - Feyenoord
23:00 Salzburg - Atletico Madrid
23:00 B.Münih - Slovan Bratisla
23:00 Sporting Cp - Bologna
23:00 Manchester Cit - Club Brugge
23:00 Psv Eindhoven - Liverpool
23:00 Stuttgart - Psg
23:00 Brest - Real Madrid
23:00 Barcelona - Atalanta
23:00 Girona - Arsenal
23:00 Dinamo Zagreb - Ac Milan
23:00 Young Boys - Kizilyildiz