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Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
21 Kasım 2024 19:34 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 19:53
Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı?

İstanbul’da bugün etkili olan yağış mesai bitimi trafiğine denk gelince yüzde 90’lara ulaşan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı. Yarın hava durumu için ise vatandaş şimdiden araştırma yapıyor.

Türkiye’de havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte yağmur​ da etkisini göstermeye başladı.

Özellikle bugün yağmurun etkili olmasıyla birlikte İstanbul’da trafik​ de durma noktasına geldi.

Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? - 1. Resim

YARIN HAVA DURUMU​ NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’de yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Öte yandan Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? - 2. Resim

İSTANBUL’DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hava sıcaklığının Marmara'nın batı kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da şiddetli rüzgârların devam etmesi beklenirken yağmurun etkili olmayacağı öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Yağmurun etkili olacağı öngörülmüyor

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Kaynak: TGRT Haber
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