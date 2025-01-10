Yarın hava nasıl olacak? 11 Ocak Cumartesi hava durumu tahmini

10 Ocak 2025 15:42 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarının hava durumunu öğrenebiliyoruz. 11 Ocak Cumartesi günü dışarı çıkacak olanlar yağmur yağıp yağmayacağına öncesinden bakıyor. Uyarılara göre yarın ülke genelinde yağışlı hava olması bekleniyor.

MGM, haftalık ve günlük olarak İstanbul hava durumu raporunu paylaşıyor. 11 Ocak günü hafta sonu havanın nasıl olacağı da belli oldu.

Tahminlere göre hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava bekleniyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI 11 OCAK?

11 Ocak Cumartesi günü tahminine göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde hava yağışlı olurken sıcaklıklar 10 -18 derecelerde seyir edecek. Karadeniz Bölgesi'nde ise güneşli hava olurken sıcaklıkkar 15 derecelerde olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde sis beklentisi olurken Doğu Anadolu'da kar yağışı ve sisli hava bekleniyor.

12 OCAK YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 12 Ocak günü Türkiye'de yağışlı hava olması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kar yağışı olurken genel olarak sisli ve serin hava hakim olacak.

Akdeniz Bölgesi'nin batı kısmında yağış, doğu kısmında güneşli hava olacak.

Ege Bölgesi'nde de yağışlar pazar günü de devam edecek. İstanbul'da ise pazar günü yağmurlu hava olurken sıcaklıklar 10 - 11 derecelerde seyir edecek.

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

10 Ocak Cuma günü tahminlerine göre iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu hava bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu da belirtildi.