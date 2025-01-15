Yarın hava yağmurlu mu MGM hava durumu raporu sonrası belli oldu

15 Ocak 2025 16:40 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 17:00

Son günlerde ülkemizde serin ve yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ocak Perşembe günü hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre yarın havanın yağmurlu olup olmadığı belli oldu.

Türkiye'nin batısında soğuk hava​ ve yağmurlu hava etkili olurken yarın 16 Ocak Perşembe havanın nasıl olacağı MGM hava durumu haritasında paylaşıldı.

Yarın erken saatlerde yağış etkili olurken Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nde yağmur​ etkisini sürdürecek.

YARIN HAVA YAĞMURLU MU 16 OCAK PERŞEMBE?

16 Ocak Perşembe günü Edirne​ ve Kırklareli​'nde güneşli hava hakim olurken sıcaklıklar 5-6 derecelerde seyir edecek. Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış olurken sıcaklıklar 8 ila 12 derece aralığında olacak. İstanbul hava durumuna göre yarın yağış devam ederken sıcaklıklar 8 derece olacak.

Akdeniz Bölgesi'nin batısında pus ve güneşli hava hakim olurken doğusunda bulutlu ve yağışlı hava olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olurken sıcaklıklar -3 derecelere kadar düşecek.

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU 15 OCAK?

15 Ocak Çarşamba günü ülke genelinde soğuk hava etkili oldu. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı hava hakim oldu.

Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur yağdı.

CUMA GÜNÜ YAĞMUR VAR MI?

17 Ocak Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ege Bölgesi'nde puslu ve güneşli hava hakim olacak. İstanbul ve çevresinde yağış beklenmezken sıcaklıklar 10 dereceye çıkacak.