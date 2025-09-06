Yarın İstanbul’da hangi yollar kapalı, neden? 7 Eylül Pazar günü kapalı olan yollar

Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı nedeniyle yarın bazı yollar kapatılıyor. Araç sahiplerinin zor anlar yaşamaması adına kapalı olan yollar ve güzergahları paylaşıldı. Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı’nın düzenlenmesinden dolayı yarın trafiğe kapatılan yollar!

YARIN İSTANBUL’DA HANGİ YOLLAR KAPALI, NEDEN?

Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı sebebiyle pazar günü bazı yollar kapatılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Pazar günü kapalı olacak olan yollar duyururken alternatif güzergahları da duyurusunda paylaştı. İşte kapalı olan yollar:

"Fatih ilçesi Avrasya Tüneli (Avrupa Yakasından Asya Yakası İstikameti)

Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Güney Transit Yol Ve Güney Yan

Yol (Taşhanlar Köprüsü İle Sirkeci Arası Sirkeci İstikameti)

Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Unkapanı İstikameti

Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı İstikameti

Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Eyüp İstikameti

Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Eyüp İstikameti

Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi Eyüp İstikameti

Fatih ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

Fatih İiçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Hal Yolu İstikameti

Eyüpsultan ilçesi Savaklar Caddesi (İki Yönlü)

Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi Topkapı Tünel Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi Yedikule Varyant

İSTANBUL KAPALI YOLLARIN ALTERNATİFİ

Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı’nın düzenlemesi nedeniyle yarın kapalı olacak olan yolların alternatif güzergahları paylaşıldı.

Fatih ilçesi Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)

Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi

Fatih ilçesi Macarkardeşler Caddesi

Fatih ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi

Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Aksaray İstikameti

Fatih ilçesi Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü)

Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti

Fatih ilçesi Ankara Caddesi

Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Atatürk Bulvarı Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Edirnekapı İstikameti

Zeytinburnu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi

Bakırköy ilçesi Ekrem Kurt Bulvarı".