Yarın İstanbul’da hangi yollar kapalı, neden? 7 Eylül Pazar günü kapalı olan yollar

Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı sebebiyle pazar günü bazı yollar kapatılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Pazar günü kapalı olacak olan yollar duyururken alternatif güzergahları da duyurusunda paylaştı. İşte kapalı olan yollar:
"Fatih ilçesi Avrasya Tüneli (Avrupa Yakasından Asya Yakası İstikameti)
Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Güney Transit Yol Ve Güney Yan
Yol (Taşhanlar Köprüsü İle Sirkeci Arası Sirkeci İstikameti)
Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih İiçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Hal Yolu İstikameti
Eyüpsultan ilçesi Savaklar Caddesi (İki Yönlü)
Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Topkapı Tünel Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Yedikule Varyant
Fatih ilçesi Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)
Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi
Fatih ilçesi Macarkardeşler Caddesi
Fatih ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Aksaray İstikameti
Fatih ilçesi Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü)
Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti
Fatih ilçesi Ankara Caddesi
Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Atatürk Bulvarı Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Edirnekapı İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi
Bakırköy ilçesi Ekrem Kurt Bulvarı".