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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:58

Yarın İstanbul'da hava nasıl? 3 4 Ekim hafta sonu yağmur var mı, pazar günü yağışlı mı?

Yurt genelinde sonbaharın etkisiyle sıcaklıklar düşerken birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere 13 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapılırken, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise 6 il için sarı kodlu uyarı devam edecek. Yarın İstanbul'da hava nasıl? 3 4 Ekim hafta sonu yağmur var mı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Yarın İstanbul'da hava nasıl? 3 4 Ekim hafta sonu yağmur var mı, pazar günü yağışlı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:58

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini artırıyor. , Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

3 4 EKİM HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle , Balıkesir, Çanakkale, Hatay, , , Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Osmaniye, Sinop ve Tekirdağ için sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunuyor.

Yarın İstanbul'da hava nasıl? 3 4 Ekim hafta sonu yağmur var mı, pazar günü yağışlı mı?

Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli'nin doğusu, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir, Sinop, Kastamonu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli yağış sırasında ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildiriyor.

YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

günü için Adana, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir ve Manisa sarı kodlu uyarı verilen iller arasında yer alıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın İstanbul'da hava nasıl? 3 4 Ekim hafta sonu yağmur var mı, pazar günü yağışlı mı?
GünÖne çıkan hava durumuSıcaklık
2 Ekim CumaKuvvetli sağanak ve fırtına19°C / 15°C İstanbul
3 Ekim CumartesiHafif yağmurlu, aralıklı güneşli19°C / 15°C İstanbul
4 Ekim PazarParçalı bulutlu20°C / 15°C İstanbul

İstanbul'da yağışlı hava cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürecek. Güncel tahminlerde cumartesi günü sıcaklığın gün içerisinde yaklaşık 17 derece seviyelerine çıkması, akşam saatlerinde ise yeniden düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da yağışların cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi ve gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın 40-70 kilometre/saat hızla fırtına şiddetine ulaşabileceği, özellikle kuvvetli sağanak sırasında olumsuzlukların yaşanabileceği bildiriliyor.

Yarın İstanbul'da hava nasıl? 3 4 Ekim hafta sonu yağmur var mı, pazar günü yağışlı mı?

İstanbul'da kuzey kesimlerde yağış miktarının 30-60 kilogram/metrekare, diğer bölgelerde ise 10-30 kilogram/metrekare aralığında olması öngörülüyor. Yağışın yanı sıra yıldırım, şimşek, kuvvetli rüzgar ve ani su baskınları konusunda da tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu olması, Edirne dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın 40-70 kilometre/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle özellikle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğusu, Hatay'ın kıyıları ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana'da sıcaklığın 25 derece, Hatay'da 24 derece olması beklenirken, bölgede kuvvetli yağışın sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara yol açabileceği değerlendiriliyor. Yağışların Adana, Hatay ve Osmaniye'de yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ VE FIRTINA

Batı Karadeniz'de bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bolu ve Düzce'de de aralıklı sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise kıyılar, Doğu Karadeniz ve Tokat'ın doğu ilçelerinde sağanak yağış görülecek. Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetlenebileceği belirtiliyor.

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞLI HAVA

İç Anadolu'nun doğusu ile Karaman çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, sıcaklığın ise 17 derece civarında olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır'da sıcaklığın 21 derece, Mardin'de 22 derece, Siirt'te 23 derece ve Şanlıurfa'da 25 derece olması bekleniyor. Kuvvetli yağış alan bölgelerde ani su baskını ve ulaşım sorunlarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.

3 EKİM YARIN HAVA NASIL OLACAK?

3 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da hafif yağmur ve aralıklı güneşli hava bekleniyor. Sıcaklığın yaklaşık 19 dereceye yükselmesi ve en düşük sıcaklığın 15 derece olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağışların cumartesi sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Rüzgarın cuma günü 40-70 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülürken, yağışın ardından hava koşullarının kademeli olarak sakinleşmesi bekleniyor.

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SARI KODLU UYARI VAR?

Mevcut uyarıda Adana, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Osmaniye, Sinop ve Tekirdağ için sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunuyor. 3 Ekim Cumartesi günü için ise Adana, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir ve Manisa'da sarı kodlu uyarı devam ediyor.

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#izmir
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#marmara
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