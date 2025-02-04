Yarın İstanbul'da kar yağacak mı, saat kaçta? AKOM'dan kar uyarısı

04 Şubat 2025 17:25 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:35

İstanbul'a kar geliyor. MGM verilerine göre 5 Şubat Çarşamba günü itibarıyla hava sıcaklıkları düşecek ve kar yağışı olacak. Kış ayına girmemizle beraber yurdumuzda kar yağışı etkili olmaya başladı. İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı hava durumu haritasıyla belli oldu.

AKOM İstanbulluları uyardı! Beklenen kar yağışı çok şiddetli geliyor: Her yer buz kesecek

AKOM İstanbulluları uyardı! Beklenen kar yağışı çok şiddetli geliyor: Her yer buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a kar yağacak. Çarşamba günü etkili olması beklenen yağışla beraber kuvvetli rüzgar beklentisi bulunuyor. Hava sıcaklıkları düşerken kuvvetli yağış da olacak.

YARIN İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, SAAT KAÇTA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, kar yağışı için tarih verdi. Aylardır İstanbul'da kar yağışı bekleyen vatandaşları sevindiren haber geldi. MGM verilerine göre yarın İstanbul'da kar yağışı etkili olacak.

AKOM tarafından yapılan uyarıya göre yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağış cuma gününe kadar sürecek. Rüzgarın şiddetli olacağı belirtilirken kuvvetli kar yağışı beklentisi bulunuyor. Sıcaklıkların 1-2 derece kadar daha düşmesi beklenirken şehir merkezlerinde 3-10 santimetre kar kalınlığı tahmin ediliyor.

Cuma günü itibarıyla yağmura dönmesi beklenirken sıcaklıkların da normal seyrine dönmesi beklenmekte.

İSTANBUL'A KAR HANGİ İLÇELERE YAĞACAK?

MGM verilerine göre 5 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da kar beklentisi bulunuyor.

Şehir merkezinde 3-10 santimetre kar kalınlığı olması beklenirken İstanbul'un çoğu ilçesinin beyaza bürünmesi bekleniyor. AKOM uyarısında yer alan bilgi şöyle oldu:

"Rüzgar: 50-61 km/saat, Fırtına: 62-74 km/saat, Kuvvetli fırtına: 75-88 km/saat, Tam fırtına: 89-102 km/saat, Kuvvetli kar: 5-20 cm arası, Yoğun kar: 20 cm ve üzeri"

5 ŞUBAT HAVA DURUMU İSTANBUL

Çarşamba günü Ege Bölgesi'nde kar beklentisi olmazken sıcaklıklar normal seyrinde devam edecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olurken sıcaklıklar -2 derecelere düşecek.

Yarın İstanbul'da sıcaklıklar 5 derece olurken kar yağışı bekleniyor.