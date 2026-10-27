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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 19:30

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 28 Ekim İstanbul’da okulların tatil durumu!

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi son dakika haberleri, 28 Ekim 2026 için yakından takip ediliyor. İstanbul’da 28 Ekim 2026 Çarşamba günü okulların çalışma düzeni, Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından resmi açıklamalarla araştırılıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim programı, 28 Ekim’de başlayacak resmi tatil sürecine göre şekilleniyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında uygulanacak tatil takvimi, 29 Ekim Perşembe günü ve sonrasındaki eğitim planlaması açısından da önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için paylaşılan hava tahminlerinde ise sağanak yağış, sıcaklık değerleri ve rüzgar hızı dikkat çekiyor. Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 28 Ekim İstanbul’da okulların tatil durumu belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 28 Ekim İstanbul’da okulların tatil durumu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 19:30

’da 2026 Çarşamba günü okulların ders programı, öncesindeki resmi tatil düzenlemesi doğrultusunda şekilleniyor. Öğrenciler ve veliler, 28 Ekim, ve 30 Ekim tarihlerinde okulların açık olup olmayacağını, derslerin hangi saatlerde yapılacağını ve resmi tatilin eğitim takvimine nasıl yansıyacağını araştırıyor. İstanbul tahminleri de özellikle hafta ortasından itibaren planlarını yapmak isteyen vatandaşların takip ettiği konular arasında bulunuyor. Sağanak yağış beklentisiyle birlikte okul saatleri, tören programları ve hafta sonuna uzanan hava tahminleri gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Yarın İstanbul’da okullar tatil mi son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. İşte 28 Ekim 2026 Çarşamba yani yarın okulların çalışma saatleri ile ilgili detaylar…

İSTANBUL HAVA DURUMU

(MGM) verilerine göre İstanbul’da 28 Ekim Çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak. Kent genelinde hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 18 derece olması beklenirken nem oranının yüzde 79 ile 87 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde rüzgarın saatte 21 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Saatlik tahminlere göre gece ve sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması, öğle saatlerinde sıcaklığın 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerine doğru ise yağışın başlaması ve sıcaklığın 14 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların sağanak yağışa karşı tedbirli olması gerekiyor.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 28 Ekim İstanbul’da okulların tatil durumu!

İstanbul’da yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. MGM’nin 5 günlük hava durumu tahminine göre 29 Ekim Perşembe günü sıcaklık 14 ila 18 derece arasında seyrederken nem oranı yüzde 91 ile 94 seviyelerine çıkacak. 30 Ekim Cuma günü sıcaklığın 14 ila 18 derece, 31 Ekim Cumartesi günü 13 ila 16 derece, 1 Kasım Pazar günü ise 13 ila 17 derece arasında olması öngörülüyor. Bu günlerde de sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilirken rüzgar hızının saatte 16 ila 23 kilometre arasında değişmesi bekleniyor. İstanbul’da önümüzdeki beş gün boyunca yağışlı ve nemli havanın etkili olması, sıcaklıkların ise mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 28 Ekim İstanbul’da okulların tatil durumu!

Edinilen son bilgilere göre, 28 Ekim Çarşamba günü hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğine ilişkin ayrı bir karar henüz bulunmuyor. Hava durumu nedeniyle tatil kararı alınması durumunda önümüzdeki saatlerde haberimizde güncel açıklamalar yer alacaktır.

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul’da okulların çalışma düzeni, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanacak resmi tatil takvimi kapsamında belirleniyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00’te başlıyor ve 29 Ekim günü boyunca devam ediyor. Bu nedenle 28 Ekim’de eğitim programı sabah saatlerinde sürerken öğleden sonraki dersler için resmi tatil uygulaması geçerli oluyor.

İstanbul’daki resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler de söz konusu takvim kapsamında bulunuyor. Sabahçı öğrencilerin dersleri sabah programına göre yapılırken tam gün eğitim veren okullarda da sabah derslerinin işlenmesi bekleniyor.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 28 Ekim İstanbul’da okulların tatil durumu!

Okullardaki kesin giriş ve çıkış saatleri ile Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenebilecek törenlerin programları, okul yönetimlerinin duyurularına göre farklılık gösterebiliyor. İstanbul genelinde hava koşulları nedeniyle ayrıca bir kararı bulunmadığından, eğitim programı resmi tatil düzenlemesine göre uygulanıyor.

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayan resmi tatil, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor. Böylece Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 günlük süreyi kapsıyor. Tatilin başlamasıyla birlikte okullarda normal ders programına ara verilirken 29 Ekim tarihinde eğitim yapılmıyor.

28-29-30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba, 29 Ekim Perşembe ve 30 Ekim Cuma günlerini kapsayan okul takviminde resmi tatil ile normal eğitim günleri birbirinden ayrılıyor. 28 Ekim’de resmi tatil saat 13.00’te başladığı için sabah dersleri normal program doğrultusunda işleniyor, öğleden sonra ise eğitime ara veriliyor. Bu uygulama, İstanbul’daki resmi ve özel okullarda okulun eğitim biçimi ve yönetim duyuruları çerçevesinde yürütülüyor.

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar tam gün tatil olacak. Bu tarihte okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde normal ders programı uygulanmayacak. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayıp 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek. Böylece kanunda belirtilen 1,5 günlük resmi tatil süresi tamamlanacak.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 28 Ekim İstanbul’da okulların tatil durumu!

30 Ekim 2026 Cuma günü için ise mevcut takvimde genel bir resmi tatil veya idari izin kararı bulunmuyor. Bu nedenle okulların cuma günü açık olması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürülmesi bekleniyor. Öğrencilerin cuma günkü ders programları, okul yönetimlerince belirlenen olağan eğitim düzenine göre devam edecek.

ETİKETLER
#İstanbul
#okul tatili
#hava durumu
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#28 Ekim
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Aktüel
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