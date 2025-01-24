Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 25 Ocak Cumartesi hava durumu raporu

24 Ocak 2025 14:08 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla gün içinde havanın yağmurlu olup olmayacağını öğrenebiliyoruz. 25 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da hava durumu tahmini yapıldı.

Uludağ'da kar var mı? MGM 25-26 Ocak Bursa hava durumunu açıkladı

Uludağ'da kar var mı? MGM 25-26 Ocak Bursa hava durumunu açıkladı

Bu hafta sonu hava nasıl olacak? MGM hava durumu tahminini paylaştı

Bu hafta sonu hava nasıl olacak? MGM hava durumu tahminini paylaştı

Yarın dışarıda plan yapacak olan vatandaşlar yarın hava nasıl olacak merak ediyor. 25 Ocak Cumartesi erken saatlerde hava durumu​ MGM aracılığıyla duyuruluyor.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK 25 OCAK?

25 Ocak Cumartesi günü hava durumu tahmine göre yarın İstanbul​'da hava yağışlı olacak. Sıcaklıklar 11 derece olurken Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 14 derecelere çıkacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde puslu hava hakim olurken yağmur beklenmiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM verilerine göre 24 Ocak ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı hava bekleniyor.