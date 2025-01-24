Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 25 Ocak Cumartesi hava durumu raporu

Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 25 Ocak Cumartesi hava durumu raporu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Ocak 2025 14:08 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:12
Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 25 Ocak Cumartesi hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla gün içinde havanın yağmurlu olup olmayacağını öğrenebiliyoruz. 25 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da hava durumu tahmini yapıldı.

Yarın dışarıda plan yapacak olan vatandaşlar yarın hava nasıl olacak merak ediyor. 25 Ocak Cumartesi erken saatlerde hava durumu​ MGM aracılığıyla duyuruluyor.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK 25 OCAK?

25 Ocak Cumartesi günü hava durumu tahmine göre yarın İstanbul​'da hava yağışlı olacak. Sıcaklıklar 11 derece olurken Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 14 derecelere çıkacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde puslu hava hakim olurken yağmur beklenmiyor.

Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 25 Ocak Cumartesi hava durumu raporu - 1. Resim

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM verilerine göre 24 Ocak ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı hava bekleniyor.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
hava durumuistanbulKaradeniz Bölgesidoğu anadolu bölgesi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...