Yarın İstanbul’da yağmur var mı? MGM 26 Ocak Pazar hava durumu haritası

25 Ocak 2025 14:01 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 14:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarının hava durumu belli oldu. Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava etkisini sürdürürken 26 Ocak Pazar hava haritası paylaşıldı.

Meteoroloji 12 il için kar uyarısı yaptı! İstanbul için de alarm var | 23 Ocak hava durumu

Meteoroloji 12 il için kar uyarısı yaptı! İstanbul için de alarm var | 23 Ocak hava durumu

MGM verileri aracılığıyla günlük ve haftalık olarak hava durumu​ tahminine ulaşabiliyoruz. Bugün ülke genelinde kapalı hava hakim olurken yarın İstanbul​'da hava durumu vatandaşın gündeminde.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI 26 OCAK PAZAR?

26 Ocak günü havanın nasıl olacağı MGM aracılığıyla öğreniliyor. Hava durumu haritasına göre yarın İstanbul'da hava sıcaklıkları 12-13 derecelerde seyir ederken güneşli ve bulutlu hava hakim olacak. Karadeniz Bölgesi'de yağış etkili olurken İç Anadolu'da pus ve sis etkili olacak.

Ege​ Bölgesi'nde yarın yağmur beklenmezken bazı yerlerde sis bazı bölgelerde güneşli hava hakim olacak. Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmiyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI 25 OCAK?

Bugün Türkiye genelinde kapalı hava hakim oluyor. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Konya'nın güney ve batısı ile gece Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış etkili olacak.