Yarın İstanbul'da yağmur yağacak mı? 29-30 Temmuz İstanbul hava durumu tahmini

Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre hava sıcaklıkları sahil kesimlerinde 3-6, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4-8, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7-12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Ancak bu durum yarından itibaren değişiklik gösterecek. MGM tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin raporunda yer alan bilgilere birçok bölgede yarın yağmur bekleniyor.

Vatandaşlar tarafından yarın İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağı ise araştırılıyor.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI 30 TEMMUZ?

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklıkları en düşük 24, en yüksek ise 32 derece olacak.

Açıklanan bilgilere göre İstanbul genelinde yarın gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların aralıklı olarak 1 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 29-30 TEMMUZ

MGM tarafından İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu yayımlandı. Raporda yer alan bilgilere göre hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru düşüş gösterecek.

MGM'nin İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle: