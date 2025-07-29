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 | Hüseyin Bahcivan

Yarın İstanbul'da yağmur yağacak mı? 29-30 Temmuz İstanbul hava durumu tahmini

MGM tarafından İstanbul'un 5 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı. Hava tahmin raporunda yer alan bilgilere göre İstanbul'da sıcak hava yerini yağışlı bir döneme bırakmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar tarafından yarın İstanbul'da yağmur yağıp, yağmayacağı merak ediliyor.

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Yarın İstanbul'da yağmur yağacak mı? 29-30 Temmuz İstanbul hava durumu tahmini
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:01

Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre hava sıcaklıkları sahil kesimlerinde 3-6, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4-8, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7-12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Ancak bu durum yarından itibaren değişiklik gösterecek. MGM tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin raporunda yer alan bilgilere birçok bölgede yarın bekleniyor.

Vatandaşlar tarafından yarın 'da yağmur yağıp yağmayacağı ise araştırılıyor.

Yarın İstanbul'da yağmur yağacak mı? 29-30 Temmuz İstanbul hava durumu tahmini

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI 30 TEMMUZ?

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklıkları en düşük 24, en yüksek ise 32 derece olacak.

Açıklanan bilgilere göre İstanbul genelinde yarın gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların aralıklı olarak 1 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Yarın İstanbul'da yağmur yağacak mı? 29-30 Temmuz İstanbul hava durumu tahmini

İSTANBUL HAVA DURUMU 29-30 TEMMUZ

MGM tarafından İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu yayımlandı. Raporda yer alan bilgilere göre hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru düşüş gösterecek.

MGM'nin İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

Yarın İstanbul'da yağmur yağacak mı? 29-30 Temmuz İstanbul hava durumu tahmini
ETİKETLER
#sıcak hava
#Hava Durumu
#İstanbul
#Yağmur
#Meteoroloji
#Aktüel
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