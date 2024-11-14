Yarın İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak! BEDAŞ kesinti programına dair detaylar

14 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:49

Bedaş elektrik kesintisi programı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 15 Kasım Cuma günü İstanbul’un 23 ilçesinde yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

Yayınlanan kesinti programına göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş ve Beylikdüzü başta olmak üzere 23 ilçe ve mahallelerde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

İSTANBUL’UN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK? BEDAŞ 15 KASIM KESİNTİ PROGRAMI

BEDAŞ, 15 Kasım elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;

Arnavutköy 00.30-06.30

Avcılar 09.00-17.00

Bağcılar 12.00-18.00

Bahçelievler 09.00-17.00

Başakşehir 09.00-17.00

Bayrampaşa 10.00-11.00

Beşiktaş 10.00-14.00

Beylikdüzü 09.00-16.00

Beyoğlu 10.00-18.00

Büyükçekmece 09.00-17.00

Çatalca 09.00-17.00

Esenler 09.00-15.00

Esenyurt 08.00-17.00

Eyüpsultan 00.00-07.00

Gaziosmanpaşa 09.00-17.00

Güngören 09.00-13.00

Kağıthane 09.00-16.00

Sarıyer 00.00-06.00

Silivri 10.00-16.00

Şişli 15.00-16.00

Zeytinburnu 09.00-12.00