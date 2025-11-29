Yarın İzmir’de yağmur var mı? 29 Kasım MGM hava durumu raporu

Son günlerde havaların soğumasının ardından İzmir'de yağmur durumu da araştırıldı.

YARIN İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

29 Kasım Cumartesi günü hava durumuna göre ara ara yağış beklenirken pazar günü İzmir'de yağmur bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ile Batı Karadeniz bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kutahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor