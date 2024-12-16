Yarın kar yağacak mı? Ülke genelinde sıcaklıklar düşüyor

16 Aralık 2024 14:34 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla bugün ve yarının hava durumunu öğrenebiliyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olurken İç Anadolu Bölgesi'nde de kar etkili oluyor. Vatandaşlar yarının hava durumu raporunu bekliyor.

Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sarı kodla saat vererek uyardı! Yağış çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sarı kodla saat vererek uyardı! Yağış çok kuvvetli geliyor

Türkiye'de hava​ sıcaklıklar düşerken genel olarak serin hava etkili oluyor. İstanbul​'da bugün erken saatlerde etkili olan yağış yerini güneşli ve bulutlu havaya bıraktı.

Sivas​, Kayseri, Bolu ve Çorum'da yarın kar yağacak mı merak ediliyordu. MGM 17 Aralık Salı gününün verilerini paylaştı.

YARIN KAR VAR MI, YAĞACAK MI 17 ARALIK SALI?

MGM verileri sayesinde yarının hava durumunu öğrenebiliyoruz. Ülke geneli hava durumuna göre yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde güneşli hava hakim olurken sıcaklıklar 15 derecede seyir edecek.

İstanbul'da güneşli hava beklenirken sıcaklıklar 14 derece olacak. Ege Bölgesi'nde sabah sıcaklıklat 15, gece 5 derecelerde seyir edecek.

Yarın İç Anadolu Bölgesi'nde pus ve sis beklentisi bulunuyor.

KAHRAMANMARAŞ'A KAR YAĞACAK MI?

Kahramanmaraş'ta bugün karla karışık yağmur bekleniyor. Hafta başında sıcaklıklar 5-6 derecelerde seyir ederken salı günü sis beklentisi var.

MGM verilerine göre Kahramanmaraş'ta kar beklentisi bulunmuyor. Maraş'ta önümüzdeki günlerin güneşli ve bulutlu geçeceği tahmin edildi.