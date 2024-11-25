Yarın Kayseri'de okullar tatil mi 26 Kasım? Öğrencilerin gözü Valilik açıklamasında

25 Kasım 2024 14:50 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdumuzda kar yağışları sürecek. Dün gece itibarıyla başlayan kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ise Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

Türkiye'nin genelinde hakim olan kar​ yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yolların kapanması üzerine okullarda da eğitime 1 günlük ara verilmişti.

Yarın derslere devam edilip edilmeyeceği ise öğrencilerin gündeminde yer aldı.

KAYSERİ​'DE YARIN OKULLAR​ TATİL​ Mİ 26 KASIM SALI?

Kayseri'de yarın 26 Kasım okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Valiliklerden gelen açıklamalarla beraber okulların tatil olup olmadığını öğrenebiliyoruz.

Şu an için tatil duyurusu bulunmuyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 25 Kasım günü okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım tarihinde okullarımız 1 gün süreyle ilimiz genelinde tatil edilmiştir.

Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum."

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ SON DAKİKA?

25 Kasım günü birçok ilde olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda derslere ara verilmişti. Öğrenciler ise yarın tatil olacak yerleri beklemeye başladı. 26 Kasım Salı günü okulların tatil olacağı yerler arasında Erzincan yer aldı. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."