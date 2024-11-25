Yarın maç var mı? Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 19:38 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 20:01
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftayla birlikte futbol heyecanı tüm hızıyla devam edecek. Yeni haftanın programı belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta maçları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
YARIN MAÇ VAR MI 26 KASIM SALI?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta açılış maçları ise Türkiye saati ile 20.45’te Sparta Prag - Atletico Madrid ile Slovan Bratislava - Milan karşılaşmaları olacak.
Yarının programı şöyle:
- 20.45 Sparta Prag - Atletico Madrid
- 20.45 Slovan Bratislava - Milan
- 23.00 Bayer Leverkusen - Salzburg
- 23.00 Young Boys - Atalanta
- 23.00 Barcelona - Brest
- 23.00 Bayern Münih - Paris Saint-Germain
- 23.00 Inter - Leipzig
- 23.00 Manchester City - Feyenoord
- 23.00 Sporting CP – Arsenal
27 KASIM ÇARŞAMBA MAÇ VAR MI?
Çarşamba gününün programı ise şöyle sıralanıyor:
- 20.45 Kızılyıldız - Stuttgart
- 20.45 Sturm Graz - Girona
- 23.00 Monaco - Benfica
- 23.00 Aston Villa - Juventus
- 23.00 Bologna - Lille
- 23.00 Celtic - Club Brugge
- 23.00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund
- 23.00 Liverpool - Real Madrid
- 23.00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
Sıkça Sorulan Sorular
Maçlar TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan takip edilebilecek.
Kaynak: TGRT Haber