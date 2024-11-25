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Yarın maç var mı? Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 19:38 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 20:01
Yarın maç var mı? Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftayla birlikte futbol heyecanı tüm hızıyla devam edecek. Yeni haftanın programı belli oldu.

UEFAŞampiyonlar Ligi​’nde 5. hafta maçları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Yarın maç var mı? Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu - 1. Resim

YARIN MAÇ VAR MI 26 KASIM SALI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta açılış maçları ise Türkiye saati ile 20.45’te Sparta Prag​ - Atletico Madrid​ ile Slovan Bratislava - Milan karşılaşmaları olacak.

Yarın maç var mı? Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu - 2. Resim

Yarının programı şöyle:

  1. 20.45 Sparta Prag - Atletico Madrid
  2. 20.45 Slovan Bratislava - Milan
  3. 23.00 Bayer Leverkusen - Salzburg
  4. 23.00 Young Boys - Atalanta
  5. 23.00 Barcelona - Brest
  6. 23.00 Bayern Münih - Paris Saint-Germain
  7. 23.00 Inter - Leipzig
  8. 23.00 Manchester City - Feyenoord
  9. 23.00 Sporting CP – Arsenal

Yarın maç var mı? Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu - 3. Resim

27 KASIM ÇARŞAMBA MAÇ VAR MI?

Çarşamba gününün programı ise şöyle sıralanıyor:

  1. 20.45 Kızılyıldız - Stuttgart
  2. 20.45 Sturm Graz - Girona
  3. 23.00 Monaco - Benfica
  4. 23.00 Aston Villa - Juventus
  5. 23.00 Bologna - Lille
  6. 23.00 Celtic - Club Brugge
  7. 23.00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund
  8. 23.00 Liverpool - Real Madrid
  9. 23.00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

Sıkça Sorulan Sorular
Maçlar TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan takip edilebilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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