Yarın Malatya’da okulların tatil olup olmayacağı öğrencilerin gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Aralık 2024 17:29 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:35

Ülke genelinde hakim olan soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. 16 Aralık Pazartesi günü bazı illerde okullara tatil edilirken yarın Malatya'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava durumunun nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. 16 Aralık günü Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olurken olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda eğitime ara verilmişti. YARIN MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 17 ARALIK? 17 Aralık Salı günü hava durumuna göre Malatya'da soğuk hava etkisini sürdürecek. Malatya Valiliği tarafından şu an için okul tatil açıklaması gelmedi. Hava şartlarının olumsuzlaşması halinde valilikler okul tatil duyurusu yapıyor. Malatya Valiliği tarafından duyuru gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz. SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ 17 ARALIK SON DAKİKA? 16 Aralık Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrasında yarın okulların durumu gündeme geldi. Sivas Valiliği tarafından okul tatil duyurusu gelmezken olumsuz hava koşullarına karşın tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle oldu: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü 06.00 ile 22.00 saatleri arasında Sivas genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Bu süre zarfında vatandaşlarımızın, aşağıdaki olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur: Ulaşımda aksamalar

Tipi ve görüş mesafesinde azalma

Çığ tehlikesi

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