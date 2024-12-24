Yarın Mersin'de okullar tatil mi? MGM verilerine göre sağanak yağış bekleniyor

24 Aralık 2024 15:08 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış devam edecek. 24 Aralık Salı günü ülkemizde etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürecek. Öğrenciler ise yarın Mersin'de okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

MGM verilerine göre Mersin​'de yarın hava durumunun nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. Bugün ülke genelinde etkili olan sağanak yağış​ sonrası gözler valiliklerden gelecek olan "okul tatil" duyurusuna çevrildi.

AFAD, dün Antalya, Muğla ve İzmir için turuncu kodlu uyarı vermişti.

YARIN MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ 25 ARALIK?

25 Aralık hava durumuna göre yarın Mersin'de kuvvetli yağış devam edecek. Valilikler hava şartlarının olumsuz olması halinde okullarda eğitime ara verebiliyor.

Şu an için Mersin Valiliği tarafından herhangi bir tatil duyurusu gelmedi.

YARIN MERSİN'DE YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık Çarşamba günü verilerine göre yağış sürecek. Bugün erken saatlerden itibaren geçerli olan yağış, yarın tüm gün devam edecek.

Yağışların sürdüğü Mersin'de hava sıcaklıkları 16 derece ila 20 derece aralığında seyir edecek.