Yarın mesai var mı? 31 Aralık Salı tatili durumu gündemde

30 Aralık 2024 16:49 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:54

Yeni yıla girerken binlerce vatandaş yarın mesai olup olmadığını araştırmaya başladı. 31 Aralık Salı günü resmi tatil olmadığından dolayı tatil olmayacak. Okullarda eğitim devam ederken İstanbul'da dersler 16.00'da sona erecek.

2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

2025​'e sayılır günler kaldı. 31 Aralık​ Salı günü işe gidecek olan vatandaşlar mesai saatlerinin tam olup olmadığına dair açıklama beklerken yarın resmi tatil​ takviminde yer almıyor.

1 Ocak​ Çarşamba günü ise resmi tatil olmasından dolayı tatil olacak.

YARIN MESAİ VAR MI 31 ARALIK SALI?

Yeni yılın kutlandığı 31 Aralık günü 2024 resmi tatiller takviminde yer almıyor. Bu sebeple yarın iş yerlerinde normal mesai saatleri uygulanacak. Sabah işe giriş yapılırken akşam normal saatte çıkış yapılacak.

31 Aralık resmi tatil olmamasından dolayı yarın yarım gün olmayacak.

YARIN YARIM GÜN MÜ?

2025'e girmemize kısa süre kaldı. Yarın işe gidecek olanlar mesai olup olmadığını araştırmaya başlamıştı. Yarın, resmi tatil kapsamında bulunmuyor.

Böylece yarın okullarda eğitime, iş yerlerinde normal mesai saatlerine devam edilecek. Yılbaşından sonraki gün olan 1 Ocak Çarşamba resmi tatil olduğu için tatil olacak.