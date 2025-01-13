Yarın okullar tatil mi 14 Ocak? Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı bekleniyor

13 Ocak 2025 16:50 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:04

Meteoroloji Genel Müdürülüğü verilerine göre yarın ülke genelinde soğuk hava etkili olacak. 13 Ocak Pazartesi günü etkili olan serin hava etkisini yarın da sürdürecek. Öğrenciler ve veliler ise yarın okulların tatil durumunu araştırmaya başladı. MGM verilerine göre Tekirdağ, Edirne'de kar yağışı olacak.

MGM günlük hava durumunu paylaştı. Uyarılara göre Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışı bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ise yarın okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama bekliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 14 OCAK SALI?

14 Ocak günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı bekleniyor. Bu sebeple öğrencilerin gözü tatil haberine çevrildi. Şu an için valiliklerden gelen herhangi bir tatil haberi bulunmuyor.

Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek.

YARIN EDİRNE'DE KAR VAR MI?

14 Ocak Salı günü hava durumuna göre Edirne'de hava sıcaklıkları 1-2 derecelerde seyir ederken kar yağışı beklentisi bulunuyor. Soğuk hava bu hafta etkisini göstermeye başladı.