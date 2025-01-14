Yarın okullar tatil mi 15 Ocak? Kırklareli ve Edirne'de soğuk hava etkili

14 Ocak 2025 14:32 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 15 Ocak Çarşamba günü Edirne ve Kırklareli'nde soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. Kırklareli'nde kar yağışı sonrası yarın okulların tatil olup olmayacağı öğrencilerin gündemine yerleşti.

Kırklareli​ Valiliği, 14 Ocak Salı günü Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu. Kar yağışı​ devam ederken veliler ve öğrenciler 15 Ocak yarın okul tatil mi araştırmaya başladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 OCAK ÇARŞAMBA?

Edirne​ Valiliği açıklamasına göre Uzunköprü, Kırklareli Valiliği açıklamasına göre Kofçaz ilçesinde eğitime bugün ara verilmişti. 15 Ocak Çarşamba günü için şu an için tatil duyurusu bulunmuyor. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde valiliklerden tatil duyurusu geliyor.

Şu an için duyuru bulunmadığı için yarın okullarda eğitime devam edilecek.

YARIN KIRKLARELİ'NDE OKUL TATİL Mİ?

14 Ocak Salı günü için Kofçaz Valiliği, okullar tatil açıklaması yapmıştı. Yarın okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama henüz gelmedi. Buna göre eğitime devam edilecek. Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde valilikler, bölgelerinde okul tatil duyurusu yapabilir.

Valilik tarafından dün akşam gelen açıklama şöyle olmuştu:

"Kofçaz İlçemizde gelişen olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma ve kayma riski ulaşımı tehlikeye sokacağından, önleyici tedbir olarak, İlçemizde bulunan Okullarda 14 Ocak 2025 tarihinde (1) gün süre ile taşımalı eğitime ara verilmesine, ayrıca engelli ve hamile personelinde izinli sayılmasına karar verilmiştir."

15 Ocak Çarşamba günü için şu an herhangi bir tatil duyurusu bulunmuyor.