Yarın okullar tatil mi 19 Aralık? Bugün Artvin’de eğitime ara verilmişti
Ülkemizin doğu kısımlarında etkili olan kar yağışı sonrası bazı illerde okullar tatil edilmişti. MGM verilerine göre bugün Artvin ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu. Öğrenciler ise 19 Aralık yarın okulların tatil durumunu araştırdı.
Bugün Ardahan'ın Posof ilçesinde okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre etkili olacak olan kar yağışı sonrası yarın okulların durumu gündeme geldi.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 19 ARALIK?
19 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz açıklama gelmedi.
Valilikler tarafından tatil kararı alınmasının ardından haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
18 Aralık Çarşamba günü ülkemizde bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Ardahan Kaymakamlığı'nın duyurusuna göre okullar bugün tatil edildi.
Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli oldu.
Artvin'de ise Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde tatil kararı alındı.