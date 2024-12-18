Yarın okullar tatil mi 19 Aralık? Bugün Artvin’de eğitime ara verilmişti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Aralık 2024 13:33 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:45

Ülkemizin doğu kısımlarında etkili olan kar yağışı sonrası bazı illerde okullar tatil edilmişti. MGM verilerine göre bugün Artvin ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu. Öğrenciler ise 19 Aralık yarın okulların tatil durumunu araştırdı.