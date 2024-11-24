Yarın okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller araştırılıyor
Yurdun pek çok bölümünde vatandaş güne beyaz örtüyle uyanırken 25 Kasım Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.
Ankara, Sivas, Kayseri dâhil birçok şehir kar altında kaldı.
Ulaşımda çevre yollarında zaman zaman aksamalar yaşandı.
SARI VE TURUNCU KODLA UYARI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu ile vatandaşlara 35 ilde sarı, 20 ilde ise turuncu kodla uyarıda bulundu.
Kötü hava koşulları nedeniyle okulların tatil durumu merak konusu oldu.
Gözler gelecek bir açıklama için valiliklere çevrildi.
25 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
25 Kasım Pazartesi günü için henüz tatil açıklaması gelmedi.
Ancak ilerleyen saatlerde valiliklerden veya kaymakamlardan tatil açıklamaları gelebilir.
Tatil kararı çıkması muhtemel olan Sarı kodla uyarılan 35 il şu şekilde sıralandı;
Sinop, Samsun, Amasya, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Burdur, Muğla, Kayseri, Niğde, Karaman, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Artvin, Kars, Ağrı, Muş, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Şırnak, Hakkari.