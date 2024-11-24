Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Yarın okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller araştırılıyor

Yarın okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Kasım 2024 16:50 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 17:02
Yarın okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller araştırılıyor

Yurdun pek çok bölümünde vatandaş güne beyaz örtüyle uyanırken 25 Kasım Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.

Ankara​, Sivas​, Kayseri​ dâhil birçok şehir kar​ altında kaldı.

Ulaşımda çevre yollarında zaman zaman aksamalar yaşandı.

Yarın okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller araştırılıyor - 1. Resim

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu ile vatandaşlara 35 ilde sarı, 20 ilde ise turuncu kodla uyarıda bulundu.

Kötü hava koşulları nedeniyle okulların tatil durumu merak konusu oldu.

Yarın okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller araştırılıyor - 2. Resim

Gözler gelecek bir açıklama için valiliklere çevrildi.

25 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

25 Kasım Pazartesi günü için henüz tatil açıklaması gelmedi.

Ancak ilerleyen saatlerde valiliklerden veya kaymakamlardan tatil açıklamaları gelebilir.

Tatil kararı çıkması muhtemel olan Sarı kodla uyarılan 35 il şu şekilde sıralandı;

Sinop, Samsun, Amasya, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Burdur, Muğla, Kayseri, Niğde, Karaman, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Artvin, Kars, Ağrı, Muş, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Şırnak, Hakkari.

Sıkça Sorulan Sorular
İç Anadolu'da bastıran kar nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edilebilir.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
Ankarasivaskayserikarulaşım

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...