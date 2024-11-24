Yarın okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

24 Kasım 2024 16:50 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 17:02

Yurdun pek çok bölümünde vatandaş güne beyaz örtüyle uyanırken 25 Kasım Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.