Yarın okullar tatil mi? 29 Kasım Cuma hava durumu paylaşıldı

28 Kasım 2024 15:26 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:34

Ülkemizde hakim olan kar yağışı etkisini sürdürürken bazı illerde okullar tatil edilmişti. Kayseri, Bingöl, Erzincan'da derslere ara verilirken yarın okulların tatil olup olmadığı gündeme geldi. MGM yarının hava durumu bilgisini paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, her gün Türkiye'de hava durumunun nasıl olacağına dair tahminlerini paylaşıyor. Birkaç gündür yurdumuzda hakim olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken valiliklerden okul tatil duyuruları gelmişti.

Binlerce öğrenci ve veli ise yarın okulların tatil durumunu araştırmaya başladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 KASIM CUMA?

29 Kasım Cuma günü okulların tatil olacağına dair duyuru şu an için gelmedi. Hava durumuna göre bazı valilikler illerde eğitime 1 gün ara veriyor.

Tatil durumu ise valiliklerden gelecek olan açıklamanın ardından belli olacak.

29 KASIM HAVA DURUMU NASIL OLACAK, KAR VAR MI?

Yarının hava durumu tahminine göre İstanbul'da sisli bir hava hakim olurken dereceler sabah saatlerinde 16, akşam saatlerinde 7 derece olacak. Ülkemizin Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı beklenmezken sıcaklıkları 13 derece olacak.

Ege Bölgesi'nde de sis hakim olurken sıcaklıkların 15 derece olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nin hava durumuna bakıldığında ise bulutlu ve güneşli hava tahmin ediliyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

28 Kasım Perşembe günü Ordu'da eğitime ara verilmişti. Valilik tarafından "Akkuş ilçemizin Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerinde bulunan okullar hariç diğer eğitim-öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçemizin taşımalı eğitim yapılan okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 28 Kasım 2024 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" açıklaması yapılmıştı.

Bugün Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde de eğitime ara verilirken Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde de tatil edildi. Bugün Artvin'de Yusufeli ve Ardanuç, Ardahan'da Posof ilçesinde okullar tatil edildi.