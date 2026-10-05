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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:51

Yarın okullar tatil mi 6 Ekim 2026? İstanbul’da 6 Ekim okul var mı yok mu?

Yarın okullar tatil mi 6 Ekim İstanbul tatil kararı yakından takip ediliyor. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü 6 Ekim 2026 Salı günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Yıl dönümü nedeniyle kent genelindeki eğitim faaliyetlerinin durumu, öğrenciler ve veliler tarafından merak edilirken, İstanbul'da resmi mesai ve ulaşım uygulamalarına ilişkin planlama da belli oldu. 6 Ekim yarın İstanbul’da okullar tatil mi, okul var mı yok mu? İşte 6 Ekim İstanbul’da okulların tatil durumu…

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Editor
 TGRT Haber
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Yarın okullar tatil mi 6 Ekim 2026? İstanbul’da 6 Ekim okul var mı yok mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:51

'un kurtuluşunun yıl dönümü her yıl 'de kutlanıyor. Bu yıl 103. yıl dönümüne denk gelen 6 Ekim 2026 Salı günü için kent genelindeki uygulamalar merak konusu oldu. İstanbul’da okullar tatil mi 6 Ekim 2026? İşte detaylar…

İSTANBUL'DA YARIN OKULLARIN TATİL OLMASI NEDEN GÜNDEMDE?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü 6 Ekim 2026 Salı günü kutlanacak. Kent genelinde çeşitli etkinliklerin düzenlenecek olması nedeniyle öğrenciler ve veliler, yıl dönümünün eğitim-öğretim faaliyetlerine etkisini araştırmaya başladı. İstanbul'un kurtuluş günü her yıl 6 Ekim'de anılırken, yıl dönümü nedeniyle resmi tatil uygulanıp uygulanmayacağı da gündeme geliyor.

Yarın okullar tatil mi 6 Ekim 2026? İstanbul’da 6 Ekim okul var mı yok mu?

6 Ekim'in İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü olması nedeniyle kentte gün boyunca çeşitli programlar düzenlenecek. Bunun yanında tarafından ulaşım konusunda da özel bir uygulama yapılacak. entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarının gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olması nedeniyle kentteki hareketliliğin artması beklenirken, okullardaki eğitim faaliyetlerine ilişkin karar da belli oldu.

Yarın okullar tatil mi 6 Ekim 2026? İstanbul’da 6 Ekim okul var mı yok mu?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 EKİM?

6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da okullar tatil değil. İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanacak olmasına rağmen 6 Ekim, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmeyecek.

Yarın okullar tatil mi 6 Ekim 2026? İstanbul’da 6 Ekim okul var mı yok mu?

6 Ekim Salı günü için yarım gün tatil kararı da bulunmuyor. Öğrenciler ve öğretmenler normal ders programlarına uygun şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürecek. Üniversiteler ve kamu kurumları da standart çalışma saatleri içerisinde faaliyetlerine devam edecek. Kent genelinde düzenlenecek törenler nedeniyle herhangi bir uygulama bulunması halinde öğrencilerin yalnızca ilgili tören programı kapsamındaki derslere katılım durumu değişebilecek, ancak eğitim tam gün devam edecek.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu nedenle 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da kamu kurumları ve okullar için genel bir tatil uygulaması yapılmayacak. Dersler ve mesailer normal düzeninde sürdürülecek.

Yarın okullar tatil mi 6 Ekim 2026? İstanbul’da 6 Ekim okul var mı yok mu?

6 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımda ücretsiz tarife uygulanacak. İstanbulkart sistemine dahil otobüs, metro, metrobüs, tramvay, füniküler ve Şehir Hatları vapurları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Uygulama günün ilk seferiyle başlayacak ve gece yarısı son seferin tamamlanmasına kadar devam edecek.

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#İstanbul
#6 Ekim
#milli eğitim bakanlığı
#istanbulkart
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Aktüel
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