Yarın okullar tatil mi 5 Şubat? Ankara ve İstanbul'da kar tatili beklentisi

04 Şubat 2025 11:10 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:24

Yarın okulların tatil olup olmadığı öğrencilerin gündemine yerleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor. 5 Şubat hava durumu tahmini sonrası yarın okullar tatil durumu merak edildi.

MGM 5 günlük hava durumunu paylaştı. Haritaya göre yarın Marmara Bölgesi'nde kar yağışının etkili olacağı öğrenilirken öğrencilerin ve velilerin gözü okullar tatil açıklamasına çevrildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 5 ŞUBAT?

5 Şubat Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen kar yağışı haberleri sonrasında okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama bekleniyor. MGM verilerine göre yarın İstanbul'da kar yağışı olması tahmin ediliyor.

Şu an için okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek.

5 ŞUBAT YARIN İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR TATİLİ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Hava şartlarının olumsuz olması halinde valilikler okullarda eğitime 1 gün ara verme kararı verebiliyor.

Şu an için okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Valilikler tarafından tatil kararı alınması halinde duyuru paylaşılıyor.