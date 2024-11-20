Yarın okullar tatil mi? AKOM fırtına için uyardı

20 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen fırtına uyarısı sonrası öğrenci ve velilerin gözü "Okullar tatil" açıklamasına çevrildi. Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen sağanak yağış için uyarılar verilirken okulların tatil olup olmayacağı da gündeme geldi.

İstanbul'u fırtına ve sağanak vuracak! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Saat verildi, evden çıkmayın

İstanbul'u fırtına ve sağanak vuracak! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Saat verildi, evden çıkmayın

MGM tarafından paylaşılan hava durumu​ tahminine göre perşembe gününden itibaren havanın yağışlı olması bekleniyor.

Gelen uyarılar sonrası okulların tatil olup olmayacağı da merak edildi. Valiliklerden gelecek olan açıklama bekleniyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 21 KASIM İSTANBUL​, BURSA​, İZMİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olacağını duyurarak olumsuz doğal afetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Şu an için herhangi bir okul tatil açıklaması bulunmuyor. Buna göre okullarda eğitime devam edilecek. Herhangi bir duyuru gelmesi halinde okulların nerelerde tatil olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI 20 KASIM?

20 Kasım İstanbul hava durumu paylaşıldı. Erken saatlerden itibaren etkili olan kapalı havayla beraber yağmur beklentisi de oluştu.

İstanbul Valiliği ve AKOM'un açıklamasına göre perşembe gününden itibaren cumartesi gününe kadar havanın yağışlı olması bekleniyor.

Sağanak yağışın perşembe 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri aralığında etkili olması bekleniyor.