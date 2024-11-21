Yarın okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edildi
Antalya’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu. Valiliğin açıklamasının ardından tatil olan ilçeler merak konusu oldu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Antalya için turuncu kod ile yağış uyarısı verildi.
Turuncu kod uyarısının ardından okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın 6 ilçesinde yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.
21 Kasım saat 16:00’a kadar başka bir ilimiz için okulların tatil edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
ANTALYA’DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL
Öte yandan Antalya’da okulların tatil edildiği ilçeler de belli oldu.
Valilikten yapılan açıklamada "Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz." ifadelerine yer verildi.
📢DUYURU📢— T.C. Antalya Valiliği (@AntalyaValilik) November 21, 2024
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine;
📍Serik
📍Manavgat
📍Alanya
📍İbradı
📍Akseki
📍Gündoğmuş
22 Kasım Cuma Günü 6 ilçemizde
🚨SADECE TAŞIMALI EĞİTİME🚨
1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/ORnuqxS4uM