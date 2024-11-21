Yarın okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edildi

21 Kasım 2024 16:51 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:15

Antalya’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu. Valiliğin açıklamasının ardından tatil olan ilçeler merak konusu oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Antalya​ için turuncu kod ile yağış uyarısı verildi.

Turuncu kod uyarısının ardından okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.

YARIN OKULLAR TATİL​ Mİ?

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın 6 ilçesinde yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.

21 Kasım saat 16:00’a kadar başka bir ilimiz için okulların tatil edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ANTALYA’DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL

Öte yandan Antalya’da okulların tatil edildiği ilçeler de belli oldu.

Valilikten yapılan açıklamada "Turuncu kodlu uyarı verilen Serik​, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

📢DUYURU📢



Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine;



📍Serik

📍Manavgat

📍Alanya

📍İbradı

📍Akseki

📍Gündoğmuş



22 Kasım Cuma Günü 6 ilçemizde



🚨SADECE TAŞIMALI EĞİTİME🚨



1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/ORnuqxS4uM — T.C. Antalya Valiliği (@AntalyaValilik) November 21, 2024