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Yarın okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edildi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
21 Kasım 2024 16:51 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:15
Yarın okullar tatil mi? Antalya&#039;da okullar tatil edildi

Antalya’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu. Valiliğin açıklamasının ardından tatil olan ilçeler merak konusu oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Antalya​ için turuncu kod ile yağış uyarısı verildi.

Turuncu kod uyarısının ardından okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.

Yarın okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edildi - 1. Resim

YARIN OKULLAR TATİL​ Mİ?

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın 6 ilçesinde yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.

21 Kasım saat 16:00’a kadar başka bir ilimiz için okulların tatil edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edildi - 2. Resim

ANTALYA’DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL

Öte yandan Antalya’da okulların tatil edildiği ilçeler de belli oldu.

Valilikten yapılan açıklamada "Turuncu kodlu uyarı verilen Serik​, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul için herhangi bir açıklama gelmedi

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Kaynak: TGRT Haber
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