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Yarın okullar yarım gün mü? 3 Şubat Pazartesi’nin neden yarım gün olduğu belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Şubat 2025 00:15 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 00:18
Yarın okullar yarım gün mü? 3 Şubat Pazartesi’nin neden yarım gün olduğu belli oldu

15 tatilin ardından ikinci dönemin ilk günü olan 3 Şubat Pazartesi gününde sadece 3 ders işleneceği öğrenildi. Öğrenciler ve veliler ikinci dönem ilk gününün yarım gün olup olmadığını ve sebebini merak ediyor.

Öğrenciler, 2024 2025 eğitim yılının ikinci döneminin ilk günü olan 3 Şubat Pazartesi günü okulların yarım gün mü yoksa tatil mi olduğunu araştırıyor.

Yarın okullar yarım gün mü? 3 Şubat Pazartesi’nin neden yarım gün olduğu belli oldu - 1. Resim

3 ŞUBAT YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

2025’in 15 günlük sömestr tatili uzatılmadı.

3 Şubat Pazartesi günü bazı okullar, sadece 3 ders olacak.

MEB'e bağlı diğer okullarda ise eğitim aksatılmadan devam edecek.

Yarın okullar yarım gün mü? 3 Şubat Pazartesi’nin neden yarım gün olduğu belli oldu - 2. Resim

OKULLAR NEDEN YARIM GÜN?

2024 2025 eğitim yılının ikinci döneminin ilk günü olan 3 Şubat Pazartesi günü eğitim toplantısı nedeniyle bazı okullarda sadece 3 ders işlenecek.

Öte yandan ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

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Kaynak: TGRT Haber

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