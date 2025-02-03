Yarın okullar yarım gün mü? 3 Şubat Pazartesi’nin neden yarım gün olduğu belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

03 Şubat 2025 00:15 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 00:18

15 tatilin ardından ikinci dönemin ilk günü olan 3 Şubat Pazartesi gününde sadece 3 ders işleneceği öğrenildi. Öğrenciler ve veliler ikinci dönem ilk gününün yarım gün olup olmadığını ve sebebini merak ediyor.

Öğrenciler, 2024 2025 eğitim yılının ikinci döneminin ilk günü olan 3 Şubat Pazartesi günü okulların yarım gün mü yoksa tatil mi olduğunu araştırıyor. 3 ŞUBAT YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 2025’in 15 günlük sömestr tatili uzatılmadı. 3 Şubat Pazartesi günü bazı okullar, sadece 3 ders olacak. MEB'e bağlı diğer okullarda ise eğitim aksatılmadan devam edecek. OKULLAR NEDEN YARIM GÜN? 2024 2025 eğitim yılının ikinci döneminin ilk günü olan 3 Şubat Pazartesi günü eğitim toplantısı nedeniyle bazı okullarda sadece 3 ders işlenecek. Öte yandan ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. İlgili Haberler MEB'den özel okullara 'ücret' uyarısı! 81 ile yazı gönderildi Sömestr tatili ne zaman bitiyor? MEB yarıyıl tatili takvimi merak ediliyor MEB duyurdu: Okullarda yeni uygulama başlıyor! Kartalkaya faciası ders oldu