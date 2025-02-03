Yarın okullar yarım gün mü? 3 Şubat Pazartesi’nin neden yarım gün olduğu belli oldu
15 tatilin ardından ikinci dönemin ilk günü olan 3 Şubat Pazartesi gününde sadece 3 ders işleneceği öğrenildi. Öğrenciler ve veliler ikinci dönem ilk gününün yarım gün olup olmadığını ve sebebini merak ediyor.
Öğrenciler, 2024 2025 eğitim yılının ikinci döneminin ilk günü olan 3 Şubat Pazartesi günü okulların yarım gün mü yoksa tatil mi olduğunu araştırıyor.
3 ŞUBAT YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
2025’in 15 günlük sömestr tatili uzatılmadı.
3 Şubat Pazartesi günü bazı okullar, sadece 3 ders olacak.
MEB'e bağlı diğer okullarda ise eğitim aksatılmadan devam edecek.
OKULLAR NEDEN YARIM GÜN?
2024 2025 eğitim yılının ikinci döneminin ilk günü olan 3 Şubat Pazartesi günü eğitim toplantısı nedeniyle bazı okullarda sadece 3 ders işlenecek.
Öte yandan ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.