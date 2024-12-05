Yarın sağlık ocaklarının açık olup olmadığı vatandaşın gündeminde

05 Aralık 2024 16:58 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:01

Aile hekimleri 2 Aralık'ta greve girmişti. 1 Kasım'da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nden dolayı iş bırakma eylemi gerçekleştiren aile hekimlerinin yarın çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği sebebiyle aile hekimleri 5-6-7 Kasım tarihlerinde grev​ yapmıştı. Aralık ayının ikinci gününde de yeni grev başlatıldı.

Bu sebeple sağlık ocaklarının yarın açık olup olmaması vatandaşın gündeminde yer aldı.

SAĞLIK OCAKLARI YARIN AÇIK MI, KAPALI MI 6 ARALIK CUMA?

Aile hekimler 2 Aralık'ta başlayan iş bırakma eylemini 6 Aralık tarihine kadar sürdürecek.

Adana​ Tabip Odası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim Sen, Hürriyetçi Sağlık Sen, Sağlık Çalışanlarına Hak Ve Mücadele Derneği, Sağlık Hizmetleri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabip Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Tabipleri Birliği ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nden oluşan Adana Sağlık Platformu ortak karar ile 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakacaklarını duyurmuştu.

Türk Tabipleri Birliği grev yararını şu sözlerle duyurdu:

"Türk Tabipleri Birliği tarafından; aile hekimlerinin yaşadıkları sorunları, taleplerini ve toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişimin önündeki engelleri toplumla paylaşabilmek için, 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde sağlık hizmetlerinin resmi tatillerdeki gibi sunulacağı kamuoyuna duyurulmuştur."