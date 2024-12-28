Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Aralık Pazar günü AUZEF final sınavları uygulanacak

28 Aralık 2024 18:38 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 18:42

Ulaşım İstanbul, yarın toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair açıklamada bulundu. 28-29 Aralık tarihlerinde uygulanacak olan AUZEF final sınavlarına girecek olanlar metrobüs ve otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyordu.

AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF sınav takvimi belli oldu

AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF sınav takvimi belli oldu

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yarıyıl Sonu Sınavları, 28-29 Aralık tarihlerinde uygulanacak. Sınava girecek olanlar ise yarın toplu taşıma​ ücretsiz​ mi merak ediyordu.

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yarın Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yarıyıl Sonu Sınavı uygulanması sebebiyle İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Sınava girecek olan adaylar sınav​ belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. X platformunda yapılan açıklama şöyle oldu:

"28-29 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri "Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yarıyıl Sonu Sınavlarına (AUZEF)” girecek olan vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir."

AUZEF​ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yarıyıl Sonu Sınavları uygulanıyor. 28 Aralık günü sınavlar tamamlanırken 29 Aralık günü de final sınavı yapılacak.

Bütünleme sınavları ise 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.