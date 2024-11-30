Yarın yağmur var mı? 1 Aralık Pazar MGM hava durumu haritası paylaşıldı

30 Kasım 2024 17:19 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:26

Meteoroloji Genel Müdürülüğü verileri aracılığıyla bugün ve yarın havanın yağmurlu olup olmayacağını öğrenebiliyoruz. 30 Kasım günü Türkiye genelinde hava güneşli olurken 1 Aralık Pazar günü yağmur durumu haritası paylaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta sonu hava durumunun nasıl olacağına dair açıklamada bulundu. Türkiye​'de son günlerde kar yağışı etkili olmuştu.

Bu haftanın tahminlerine göre genel olarak güneşli ve bulutlu hava beklentisi var.

YARIN YAĞMUR VAR MI, YAĞACAK MI 1 ARALIK 2024 PAZAR?

30 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları artarken vatandaşlar güneşli günün tadını çıkardı. MGM verilerine göre 1 Aralık günü Türkiye'de hava Ege Bölgesi'nde yağışlı olurken Karadeniz Bölgesi'nde güneşli olacak.

Yarın İstanbul​'da sıcaklıklar 13-14 derecelerde seyir ederken kapalı ve bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. İstanbul'da rüzgara karşı uyarı da yapıldı.

1 Aralık günü Ege Bölgesi genelinde yağış beklentisi olurken sıcaklıklar 13 derece ila 17 derece aralığında olacak.

BU HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNİ

MGM verilerine bakıldığında ülke genelinde güneşli hava hakim olacak. Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi beklenirken Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.