Yarın yağmur var mı? 20 Aralık MGM hava durumu raporu

19 Aralık 2024 14:36 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün içinde hava durumunu öğrenebiliyoruz. 20 Aralık Cuma günü hava durumu tahminine göre yarının hava durumu tahmini paylaşıldı. Milyonlarca vatandaş yarın yağmur durumunu araştırıyor.

MGM günlük, haftalık ve 15 günlük olarak hava durumu tahminini paylaşıyor. Yarın İstanbul​, Ankara​, İzmir ve Balıkesir'de dışarıya çıkacak olanlar ise yarın yağmur var mı, yok mu araştırmaya başladı.

Ülke genelinde bu hafta soğuk hava etkili oluyor.

YARIN YAĞMUR VAR MI 20 ARALIK CUMA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın ülke genelinde sis ve güneş bekleniyor. Tekirdağ ve Edirne'de yarın yağmur yağarken Ege Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağış olacak. Sıcaklıklar 18 derecede seyir ederken İstanbul'da yağmur beklentisi bulunmuyor.

Yarın İstanbul'da sıcaklıklar 14 ila 18 derece aralığında olurken sis ve pus tahmin​ ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nde güneşli ve bulutlu hava tahmin edilirken sıcaklıklar 15 derece civarında seyir edecek. İç Anadolu Bölgesi'nde sis beklenirken sıcaklıklar 8 derece civarında olacak.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

19 Aralık hava durumu raporuna göre ülke genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus beklentisi var.

Hava sıcaklıkları 3-5 derece üzerinde seyir ederken kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor.