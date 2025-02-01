Yarın yağmur var mı? MGM 2 Şubat Pazar hava durumu tahminini paylaştı

01 Şubat 2025 15:00 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 15:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın hava nasıl olacak anlık olarak öğrenebiliyoruz. Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde etkili olan sisli hava etkisini sürdürüyor. MGM verileri aracılığıyla 2 Şubat yağmur durumuna ulaşabiliyoruz.

MGM günlük, haftalık ve 15 günlük olarak hava durumu tahminini yayınlıyor. 2 Şubat Pazar günü İstanbul'da yağmur olup olmadığını öğrenebiliyoruz.

YARIN HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara Bölgesi'nde kapalı ve bulutlu hava bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağış beklentisi olurken genel olarak bulutlu hava tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde pus ve sis etkili olurken sıcaklıklar 9-10 derecelerde seyir edecek. Yarın Ege Bölgesi'nde güneşli ve bulutlu hava hakim olurken Akdeniz Bölgesi'nde de yazdan kalma gün yaşanacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 20 derecelere kadar çıkarken yağış beklentisi bulunmuyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 1 ŞUBAT?

1 Şubat Cumartesi günü ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile gece saatlerinde

Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı tahmin ediliyor.