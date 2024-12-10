Yarın yağmur yağacak mı 11 Aralık? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu haritası

10 Aralık 2024 15:55 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:59

MGM verilerine göre 11 Aralık Çarşamba günü hava durumunu öğrenebiliyoruz. Dün ve bugün İstanbul'da yağmurlu hava hakim olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yarın yağmur durumu ise vatandaşın gündeminde.

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İstanbul’da bugün yağmur var mı? 10 Aralık Salı MGM hava durumu bilgisini paylaştı

İstanbul’da bugün yağmur var mı? 10 Aralık Salı MGM hava durumu bilgisini paylaştı

11 Aralık Çarşamba​ günü yağmur​ yağıp yağmayacağını araştıran vatandaşlar MGM haritalarını araştırıyor.

Hava durumu tahminine göre bugün yağmur bekleniyordu. Öğlen saatlerinde başlayan yağış​ akşam saatlerine kadar sürecek.

YARIN YAĞMUR VAR MI İSTANBUL​'DA 11 ARALIK?

11 Aralık Çarşamba günü tahminine göre yarın İstanbul'da yağış bekleniyor. Çarşamba günü erken saatlerde başlayacak olan yağmurun akşam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Yağışın 15.00 civarında sona ererek yerini bulutlu havaya bırakacağı öngörüldü.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

MGM verilerine göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyordu.