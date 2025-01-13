Yarın yağmur yağacak mı? 14 Ocak Salı hava durumu raporu

13 Ocak 2025 13:21 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarının hava durumunu öğrenebiliyoruz. Pazartesi günü haftaya yağışlı ve serin başlarken 14 Ocak Salı İstanbul yağmur durumu tahmini paylaşıldı.

MGM​ günlük ve haftalık hava durumu raporlarını paylaşıyor. 14 Ocak Salı günü erken ve akşam saatlerinde havanın nasıl olacağına MGM haritası ile ulaşabiliyoruz.

YARIN YAĞMUR VAR MI 14 OCAK SALI?

14 Ocak günü hava durumu tahminine göre Edirne​'de kar yağışı beklenirken Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar 9 derece olurken yağmur beklentisi sürüyor. Yarın İç Anadolu Bölgesi'nde güneş ve yağmur bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde puslu hava beklentisi var.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı hava beklentisi var.

Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklenirken Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış olacak.