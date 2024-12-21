Yarın yağmur yağacak mı 22 Aralık Pazar? MGM hava durumu raporu

21 Aralık 2024 14:29 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 14:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarının hava durumu belli oldu. 21 Aralık Cumartesi günü ülke genelinde yağış etkili olurken 22 Aralık Pazar günü yağmur yağıp yağmayacağı merak edildi.

Cumartesi günü yağmur var mı? 21-22 Aralık Hafta sonu havanın nasıl olacağı merak edildi

Cumartesi günü yağmur var mı? 21-22 Aralık Hafta sonu havanın nasıl olacağı merak edildi

MGM verilerine göre yarın İstanbul, Ankara, Samsun ve Ordu'da yağmur durumu belli oldu. 22 Aralık Pazar akşamının hava durumuna göre yağışlar sürecek.

YARIN YAĞMUR VAR MI 22 ARALIK PAZAR?

22 Aralık Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece olurken yağış devam edecek. Ülke genelinde yağışlar sürerken Karadeniz Bölgesi'nde sağanak bekleniyor. Ege Bölgesi'nde şiddetli sağanak beklentisi olurken sıcaklık 12 derece olacak.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI, HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava olurken Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin aralıklı yağış olacak.

Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Erzincan, Bolu ve Tunceli çevresinde karla karışık yağmur olacak.