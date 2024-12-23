Yarın yağmur yağacak mı? AFAD iki büyük ilde turuncu kodlu tehlike uyarısı verdi

23 Aralık 2024 16:05 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:27

AFAD tarafından 24 Aralık Salı günü için yurdun çeşitli bölgelerde meydana gelebilecek şiddetli yağışlara karşı uyarı yapıldı. Türkiye'nin batı bölgelerinde yer alan şehirler için üçüncü seviye alarm düzeyi olan turuncu kodlu uyarı verildi. AFAD'ın uyarısının ardından İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Şanlıurfa'da yarın yağmur yağacak mı sorusu gündeme geldi. İzmir'de şiddetli yağış bekleniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından 24 Aralık 2024 Salı günü için Türkiye'nin bazı bölgelerinde meydana gelecek yağış hakkında uyarı yapıldı.

AFAD​ tarafından yapılan uyarıda vatandaşların sel​, su baskını​, yıldırım​, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına hakkında dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 24 Aralık Salı günü için hava durumu tahmini raporu paylaşıldı.

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI 24 ARALIK 2024?

AFAD tarafından paylaşılan rapora göre İstanbul'da yarın için tehlike yok anlamına gelen yeşil uyarı verildi.

MGM'nin verilerine göre ise İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak yağış olacak. Sıcaklıklar ise gün içerisinde en düşük 10 dereceyi görecekken, en yüksek ise 12 derece olacak. Rüzgarın km/sa hızı ise 17 olarak açıklandı.

İZMİR, ANTALYA'DA YARIN FIRTINA MI VAR?

Türkiye'nin batısında yer alan İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın illeri için AFAD tehlikeli anlamına gelen turuncu uyarı verdi.

Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgarların görülmesi bekleniyor.

MGM tarafından ise 25 Aralık Çarşamba gününe kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

MGM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Rüzgarın, bu akşam (Pazartesi) saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'nde, Salı günü (24.12.2024) Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü (25.12.2024) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Olası muhtemel riskler: Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi - Ulaşımda Aksamalar"

ANKARA, ŞANLIURFA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

24 Aralık Salı günü Ankara'da havanın yağmurlu olması beklenirken Şanlıurfa'da ise yağış beklenmiyor.

Ankara'da sıcaklıklar en düşük 3 derece olurken en yüksek ise 8 derece olması bekleniyor.

MGM'nin hava tahmin raporuna göre Şanlıurfa'da ise en düşük parçalı bulutlu geçmesi beklenen salı gününde en düşük sıcaklığın 7, en yüksek ise 14 olacağı tahmin ediliyor.