Yarın yağmur yağacak mı? Hafta sonu 30 Kasım MGM hava durumu tahmini

29 Kasım 2024 15:33 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:39

Son günlerde ülkemizde hakim olan kar yağışı bazı bölgelerde etkisini sürdürüyorken hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar MGM hava durumu tahminini araştırdı. 30 Kasım Cumartesi İstanbul yağmur durumu belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aracılığıyla hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını günlük olarak öğrenebiliyoruz.

Hafta sonu dışarı çıkacak olanlar ise ilk olarak İstanbul​'da yağmur​ yağacak mı aramasını yapıyor. MGM​ verileri paylaştı.

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI İSTANBUL'DA 30 KASIM​

30 Kasım Cumartesi hava durumu​ tahminine göre İstanbul'da yağmur beklentisi bulunmuyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 derece olurken akşam saatlerinde 9 dereceye kadar düşecek. Ülke genelinde güneşli ve bulutlu hava hakim olurken Karadeniz Bölgesi'nde de yağış görünmüyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

MGM verilerine göre yayınlanan haritalarda yağmur gözükmüyor. Akdeniz Bölgesi'nde bazı bölgelerde sis, bazı bölgelerde güneşli hava hakim olurken Ege Bölgesi'nde yer yer yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde güneşli havanın hakim olması beklenirken sıcaklıklar 2 ila 10 derece aralığında değişkenlik gösteriyor.

İL İL 30 KASIM HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ