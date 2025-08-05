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 | Sumru Tarhan

YAŞ kararları 2025: General atama listesi! Üst rütbeye yükselen general, amiral ve albaylar

Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı 2.5 saatin sonunda sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki YAŞ toplantısı tamamlandı. YAŞ kararları 2025, generel atama listesi merakla bekleniyor. Üst rütbeye yükselen general, amiral ve albaylar listesi 2025!

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YAŞ kararları 2025: General atama listesi! Üst rütbeye yükselen general, amiral ve albaylar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:13

Bugün gerçekleşen toplantısı sona erdi. Türkiye'nin gündeminde yer alan YAŞ ve kararları için bekleyiş devam ediyor.

YAŞ KARARLARI 2025: GENERAL ATAMA LİSTESİ

Bugün 12.10'da başlayan Yüksek Şura toplantısı tamamlandı. General ve amiralliğe yükselecek isimler belli olurken görev süreci uzatılacak olanların dosyaları da karara bağlanacaktı. Yaş kararlarının alındığı toplantı sona ererken general atama terfi listesi paylaşıldı. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
b) 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.
c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk
nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.
ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk
edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk
BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.
d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır.

3. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneral Bahtiyar ERSAY Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral
Rafet DALKIRAN Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller İlkay ALTINDAĞ, Sebahattin
KILINÇ, Rasim YALDIZ, Fedai ÜNSAL, Muammer ALPER, Tuncay ALTUĞ ve Ahmet KURUMAHMUT Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral Rafet OKTAR Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Ergin DİNÇ Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Aydın KILIÇ, Süleyman AKBAY, Tolga GENÇ, Gökhan ÇELİK, Levent Sabahattin GÜLDAĞI, Cem Kamil SAĞCAN, Nurettin Hakan BÜYÜKÇULHA, Soner ORUÇOĞLU, İlker ERTUĞRUL, Sebahattin KALKAN, Ümit DURMAZ, Eray ÜNGÜDER, Osman AKYILDIZ, Ercan EROĞLU ve Ahmet Hamdi ATAÇ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından
Tuğamiraller Mehmet Savaş ESER, Aziz BAKIOĞLU ve Timur YILMAZ Tümamiralliğe;
Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Ertan UZUN, Vedat ÖNCEL ve Serkan Gökhan CAN Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

YAŞ kararları 2025: General atama listesi! Üst rütbeye yükselen general, amiral ve albaylar

YAŞ TERFİ ALAN ALBAY, AMİRAL VE GENERALLER LİSTESİ

Bugün 12.10'da başlayan Yüksek Askeri Şura toplantısı 2.5 saatin sonunda sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen YAŞ toplantısında kararlar alındı. Terfi alan albay, amiral ve generellar listesi yayımlandı.

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