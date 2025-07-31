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 | Sumru Tarhan

YAŞ kararları 2025! Yüksek Askeri Şura ne zaman yapılacak?

Yüksek Askeri Şura toplantısı her sene Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilirken 2025 YAŞ kararları ve üyeleri de merak edildi. TSK terfileri, atamaları ve emekliye sevk kararlarının alındığı YAŞ toplantısının ne zaman olacağı belli oldu.

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YAŞ kararları 2025! Yüksek Askeri Şura ne zaman yapılacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:04

() toplantısı bu yıl da gerçekleştirilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki , ve emekliye sevk kararlarının alındığı YAŞ toplantısına kısa süre kaldı.

YAŞ KARARLARI 2025

Her sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen YAŞ toplantısının bu sene 7 Ağustos'ta yapılması bekleniyor. TSK'da görev yapan albay, general ve amirallerin terfi, atama, ve görev süresi uzatma kararlarının alındığı YAŞ toplantısı henüz gerçekleştirilmedi. Toplantının yapılmasının ardından 2025 YAŞ kararları belli olacak.

YAŞ kararları 2025! Yüksek Askeri Şura ne zaman yapılacak?

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN 2025?

Her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen YAŞ toplantısı bu yıl ağustos ayında gerçekleştirilecek. Genelde ayın ilk günlerinde gerçekleşen YAŞ toplantısının bu sene hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 7 Ağustos Perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor. Henüz resmi açıklama gelmezken toplantının 12.00'de yapılması öngörüldü.

YAŞ kararları 2025! Yüksek Askeri Şura ne zaman yapılacak?

YAŞ ÜYELERİ KİMLER?

Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu.

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ETİKETLER
#emeklilik
#atama
#Terfi
#yüksek askeri şura
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#yaş
#Genelkurmay Kavşağı
#Aktüel
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